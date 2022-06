Varato il calendario della 1° edizione del “Torneo Stracittadino in Volley”

Tutto pronto per l’inizio della 1° edizione del “Torneo Stracittadino in Volley”. Ben 8 le formazioni pervenute agli organizzatori alla scadenza del temine ultimo di iscrizione. Formulati nella giornata di ieri, quindi, i calendari dei due gironi che prenderanno il via stasera con le prime due gare in programma. Match che avranno inizio alle ore 21 e si disputeranno in contemporanea, utilizzando i due campi a disposizione: il Palestrone “Salvemini” e la palestra del Professionale Maschile.

Le semifinali e la finale che scaturirà dalle 4 qualificate, (2 per girone) si disputeranno presso il palestrone “Salvemini”. L’ingresso alle gare è gratuito con accesso nelle rispettive strutture fissato alle ore 20,30.

In allegato foto gironi e calendario gare.