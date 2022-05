Il Podio Volley Fasano ufficializza la sua nuova guida tecnica

Sarà Paolo Totero a guidare lo staff tecnico de Il Podio Volley Fasano nella prossima stagione di serie B2 di pallavolo femminile. Decisione presa nelle ultime ore dalla società del presidente Renzo Abete, dopo aver vagliato diverse ipotesi in funzione di un generale rinnovamento dell’intero assetto tecnico e societario. Trentanove anni, con una lunga e importante carriera nei settori giovanili e allenatore in seconda in varie società pugliesi, Paolo Totero approda al Podio nella stagione 2018/2019 ricoprendo la carica di responsabile del settore giovanile della società fasanese e di allenatore in seconda al fianco di coach Adolfo Rampino. Anni importati dove il giovane coach, fasanese di adozione, affina il suo ruolo di selezionatore ricoprendo anche ruoli federali a livello provinciale. “Abbiamo puntato su Totero – afferma il ds Micaela Cofano – perché ci sembra la miglior figura tecnica in grado di portare avanti il nostro progetto di rinnovamento e ringiovanimento della nostra società. Paolo Totero collabora con noi da diverso tempo e in questi anni ha condotto un ottimo lavoro in seno ai settori giovanili. Per questo e tanto altro siamo convinti che sia pronto per un grande salto di qualità come quello di assumere la guida tecnica del roster senior”. Scelta ben ponderata dalla società biancazzurra quindi, che dopo il primo passo ufficiale, messo in atto con l’affidamento della guida tecnica a Totero, può dedicarsi all’allestimento del nuovo roster da affidare alle cure del neo coach. “Sono molto felice di questo incarico – afferma un raggiante Totero – che mi ripaga di tanta gavetta e sacrifici per questo sport al quale dedico tutta la mia vita. Una passione cominciata grazie a coach Enzo Contento che ho sempre affiancato prima di approdare a Fasano e che mi ha spinto a intraprendere questo mestiere. Incarico che accolgo con grande entusiasmo ringraziando la società biancazzurra che ha deciso di riporre la sua fiducia nelle mie competenze. Spero di essere all’altezza di questo compito, continuando a curare bene il settore giovanile per poi lanciare nei campionati nazionali quante più giovanissime atlete di casa nostra. Nel ruolo di allenatore in seconda sarò affiancato da Giuseppe Catapano con il quale collaboriamo da anni con stima e professionalità. Nei prossimi giorni inoltre completeremo l’intero staff tecnico così da farci trovare pronti per l’inizio della prossima stagione sportiva”.

Al nuovo coach gli auguri di un buon lavoro.