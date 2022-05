Il Podio Volley Fasano ospita le selezioni regionali classe 2007

Si è svolto al palestrone fasanese del Salvemini la selezione regionale per la formazione della nuova rappresentativa pugliese di pallavoliste classe 2007 che il prossimo 21 giugno andranno a difendere i colori pugliesi nel torneo delle regioni a Salsomaggiore. Ad ospitare l’importante raduno è stata la società de Il Podio Volley Fasano del presidente Renzo Abete da sempre molto attento ai settori giovanili, sempre più linfa vitale per lo svolgimento di campionati nazionali. A fare gli onori di casa coach Paolo Totero, responsabile tecnico del settore giovanile della società de Il Podio Volley Fasano che unitamente all’assistente tecnico Giuseppe Catapano hanno accolto le 17 atlete nate nel 2007 provenienti da tutta la regione unitamente allo staff tecnico del selezionatore regionale Angelo Polignano.

“Ospitare nella nostra struttura queste manifestazioni – commenta coach Totero – è un importante occasione di crescita e confronto con le altre realtà giovanili della nostra regione. Settore che da tempo stiamo curando minuziosamente anche nella nostra città con ottimi risultati e che già quest’anno ha visto il debutto di diverse nostre atlete nel campionato di Serie B2. Un grande passo avanti verso quella politica sportiva di molte società che nella giovanissime atlete vedono il futuro di queste categorie semiprofessionistiche”.

Molto soddisfatto a fine serata anche il selezionatore regionale, coach Angelo Polignano che da questo allenamento ha decisamente tratto degli spunti importanti per diramare nelle prossime settimane le atlete che prenderanno parte al torneo di Salsomaggiore Terme.

“Ringraziamo la società fasanese per l’ospitalità che ci hanno dato e per la grande accoglienza a tutto il gruppo – afferma coach Polignano – dalla quale oggi abbiamo tratto dei segnali importanti in vista dei prossimi impegni. La società del presidente Abete rientra nel novero di quelle organizzazioni molto attente allo sviluppo giovanile, vero futuro della pallavolo femminile, e che da anni lavora per permettere al tutto il movimento regionale una crescita costante e proficua delle nostre giovani e talentuose atlete”. Selezioni che continueranno nelle prossime settimane e che vedranno nuovamente Fasano come sede prescelta per questi incontri propedeutici alla formazione della rappresentativa pugliese.