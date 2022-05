Il Podio Volley Fasano chiude la stagione vincendo in quel di Montesilvano

Non deludono le aspettative le ragazze de Il Podio Volley Fasano che in quel di Montesilvano battono la Ceteas Volley chiudendo la stagione con la quinta vittoria di fila. Un filotto di gare che di fatto hanno consentito alle fasanesi la conquista del terzo posto assoluto in classifica con ben 43 punti. Gara mai in discussione in quel di Montesilvano con le biancazzurre attente e molto concentrate nei primi due set della gara contro la formazione abruzzese, apparsa molto tesa e alla ricerca di una vittoria che potesse riaprire il discorso salvezza. Ipotesi subito naufragata dalle efficaci giocate delle biancazzurre che vanno subito sul 2-0 chiudendo immediatamente qualsiasi possibilità di salvezza delle padrone di casa che per alimentare le proprie speranze avevano bisogno del risultato pieno. “Abbiamo disputato una buona gara concedendo poco alle nostre avversarie – afferma coach Adolfo Rampino – e portando meritatamente a casa la vittoria. Nelle ultime quattro giornate abbiamo affrontato tutte le formazioni coinvolte nella lotta per salvezza non concedendo sconti a nessuno onorando sino in fondo questo campionato. Sono contento della prestazione delle mie ragazze che, nonostante le continue rotazioni e cambi di formazione adottati durante la gara, hanno saputo mantenere sempre alta la giusta concentrazione”. Gara che ha visto l’ingresso in campo di tutto il roster a disposizione di coach Rampino. A fine gara la società del presidente Renzo Abete ha di fatto decretato il definitivo rompete le riga della stagione permettendo a tutte le atlete di rientrare definitivamente presso i propri domicili in attesa di future comunicazioni.

Ceteas Volley Montesilvano - Il Podio volley Fasano: 1-3

(16-25 24-26 25-23 22-25)

Ceteas Volley Montesilvano: Ferretti, Di Ruscio, Di Francesco, Bevilacqua, De Marco, Di Ruscio M, Soppelsa, Molli, Falone. All. Iachini

Il Podio volley Fasano: Corallo, Cristoforo, Sibilio, Iacca, Tonina, Tarantino E, Trabucco, Di Paola, Tarantino S, Albanese, Cofano, Sollecito, Panza. All. Rampino.

Arbitri: Simona Scudiero e Melanie Paccagnella.