Il Podio Volley Fasano chiude il suo campionato in quel di Montesilvano

Ultimo impegno stagionale per le ragazze del presidente Renzo Abete che affrontano in trasferta la Ceteas Montesilvano. Si chiude lontano da casa dunque la stagione per le biancazzurre fasanesi che per l’ultimo atto di questa stagione affronteranno il Montesilvano ormai destinato alla retrocessione in serie C. Partita che dal punto di vista della classifica non dice nulla per le fasanesi già sicure del terzo posto. “Vogliamo chiudere questo torneo – afferma il capitano Valeria Cristofaro – onorando sino in fondo il nostro impegno di non concedere sconti a nessuno. A Montesilvano il nostro obbiettivo resta quello di portare a casa l’intera posta in palio per chiudere in bellezza una stagione davvero strepitosa”. Nella gara di andata le Podiogirl’s si imposero col massimo risultato e senza particolari problemi, mostrando l’assoluta superiorità nei confronti del roster abruzzese. Roster completamente a disposizione per coach Adolfo Rampino che recupera anche l’acciaccata Isabel Panza, e grande occasione per concedere minuti preziosi anche a coloro che in questo torneo non hanno potuto saggiare l’adrenalina di una gara ufficiale.

Si giocherà presso il Palasport Corrado Roma di Montesilvano con inizio gara previsto per le ore 18,00. Match che sarà diretto dalle signore Simona Scudiero e Melanie Paccagnella.