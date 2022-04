Il Podio Volley Fasano batte il Gada Group Volley Pescara 3 ed è matematicamente terzo

Non c’è scampo per le pescaresi del Gada Group che contro le biancoazzurre fasanesi cedono per 3 – 1 e salutano la serie B.

Vittoria senza appelli per Valeria Cristofaro e compagne che nell’ultimo impegno stagionale tra le mura amiche conquistano matematicamente la terza posizione in classifica del girone L. Partenza decisamente buona per le biancoazzurre che in poco più di mezz’ora conquistano i primi due punti della gara. Nel terzo set arriva la reazione delle ospiti che riaprono il match, complice un momento di appannamento generale delle ragazze di coach Adolfo Rampino. Per decidere la contesa si arriva così al quarto set dove le biancoazzurre, ritrovata la concentrazione e la determinazione di inizio gara, conquistano il terzo e definitivo punto che decide il match. “Ottima prestazione di tutte le mie atlete – commenta coach Adolfo Rampino – che hanno portato meritatamente a casa un risultato importantissimo che ci qualifica matematicamente al terzo posto di questo campionato. Un ulteriore prova di carattere, quella messa in campo dalle ragazze, che ancora una volta, hanno saputo reagire all’unico momento di difficoltà occorso durante il terzo game”.

Una vittoria che congeda le biancoazzurre dai propri sostenitori, sempre vicini alle proprie atlete per tutto l’arco del campionato. “Questa vittoria e questo terzo posto – afferma il capitano Valeria Cristofaro – la dedichiamo a tutti i nostri tifosi che hanno sempre creduto in noi anche nei momenti più difficili di questo torneo”.

Ultimo impegno stagionale per le Podio girl’s sabato prossimo in trasferta contro la Ceteas Volley Montesilvano

Volley Club Il Podio Fasano - Gada Group Volley Pescara: 3-1

(25-17; 25-13; 16-25; 25-16)

Il Podio volley Fasano: Corallo, Cristoforo, Sibilio, Iacca, Tonina, Tarantino E, Trabucco, Di Paola, Tarantino S, Albanese, Maggi, Sollecito, Panza. All. Rampino

Gada Group Volley Pescara 3: Abazii (L), Alfieri (C), Anello (O), Dell’Orso (C), Di Bacco (S), Di Girolamo (P), Donatelli (S), Nubile (P), Patriarca (S), Ronzitti (S), Santomaggio (C) All. Mazzuccato

Arbitri: Maria Laura Ingrosso e Alessandra Savina