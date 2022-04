Il Podio travolge la Centrodiesel sfoderando la gara perfetta

Prestazione perfetta per le biancazzurre de Il Podio Volley Fasano contro un temibile Centrodiesel le Pagliare del Tronto Volley che nulla ha potuto dinanzi allo strapotere tecnico delle ragazze di coach Adolfo Rampino. Gara completamente dominata da Valeria Cristofaro e compagne subito determinate a portare a casa il risultato per consolidare la terza posizione. “Abbiamo disputato la gara perfetta – afferma coach Adolfo Rampino – senza commettere nessun errore. Infatti il risultato del secondo set è la chiara dimostrazione di come le ragazze non hanno mai abbassato il livello di concentrazione”. Grande prestazione corale contro un avversario che nulla ha potuto contro il gioco preciso ed efficace delle fasanesi. “È stata una partita bellissima ed esaltate – afferma il ds Micaela Cofano – con le nostre atlete che non hanno sbagliato nulla. Siamo molto contenti per le prestazioni e per i risultati che stiamo portando a casa. Oggi non era facile riscattare la gara di andata dove fummo costretti al tie –break per portare a casa la vittoria. Ieri invece con professionalità e determinazione abbiamo vinto facilmente e meritatamente”.

Ora c’è la sosta per le prossime festività pasquali. Il campionato riprenderà nel week-end tra il 23/24 aprile prossimi. Biancazzurre che per l’occasione disputeranno l’ultima gara interna della stagione ospitando il Gada Group Pescara.

C entrodiesel Le Pagliare del Tronto Volley - Il Podio volley Fasano: 0-3

(22-25; 8-25; 21-25)

Centrodiesel Le Pagliare del Tronto Volley: Ventura, Calvaresi, Imprescia, Giuliani, Amatucci A., Smolenchenko, Benigni, Camagnori, Marcelli, Amatucci G, Travaglini, Marcozzi. All. Petrelli.

Il Podio volley Fasano: Corallo, Cristoforo, Sibilio, Iacca, Tonina, Tarantino E, Trabucco, Di Paola, Tarantino S, Albanese, Maggi, Sollecito, Panza. All. Totero.

Arbitri: Salvatore Fabiana e William Violini