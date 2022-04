Il Podio Volley Fasano a Pagliare del Tronto contro il Centrodiesel

Ancora una trasferta per le ragazze de Il Podio Volley Fasano che dopo la bella prestazione sfoderata in quel di Pescara contro il Dannunziana vanno a far visita al Centrodiesel Pagliare penultima forza del girone L e in piena lotta per la permanenza nel campionato di serie B2.

Gara complicata in quanto le marchigiane hanno ancora i numeri per poter uscire definitivamente dalla zona rossa della classifica e quindi sono determinate a vender cara la pelle prima di alzare bandiera bianca e abbandonare la categoria. Nella gara di andata le biancazzurre portarono a casa il risultato con molta fatica cedendo due set alle avversarie salvo poi vincere al tie-break. Una formazione che dopo il periodo pandemico ha subito una piccola involuzione ma in grado di mettere in serie difficoltà chiunque grazie anche alle prestazioni di Francesca Imprescia determinante con le sue giocate in diverse occasioni. “È una gara determinante per questo finale di campionato – afferma coach Adolfo Rampino – contro una formazione decisa a giocarsi le sue chance sino alla fine. Non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare nulla delle nostre prossime avversarie e soprattutto dimenticare la bella prestazione messa in campo a Pescara. Contro il Centrodiesel la musica e completamente diversa e di questo ne siamo consapevoli. Le prossime tre gara che purtroppo ci vedranno arbitri della salvezza delle ultime quattro della classe, sono sfida cruciali per continuare a lottare per il nostro obbiettivo finale e non possiamo fare sconti a nessuno”. Gara complicata ma non impossibile per Valeria Cristofaro e compagne chiamate ancor una volta ad una lunga trasferta “Ormai siamo quasi abituate a giocare in trasferta – afferma il capitano biancazzurro – e questo non deve più condizionarci. Il nostro obbiettivo finale resta quello di vincere le ultime tre gara rimaste per cercare la miglior posizione finale in classifica. A Pagliare sarà una gara difficile dove ci servirà grande concentrazione e dove e vietato sbagliare. Siamo pronte e concentrate come lo siamo state nelle ultime giornate nonostante le fatiche dei viaggi e vogliamo continuare questa striscia positiva sino alla fine”.

Match in programma alle ore 19 presso il Palasport Spinetoli di Pagliare del Tromto e sarà diretto dai sign. Fabiana Salvatore e Willian Violini.