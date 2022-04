Il Podio travolge il Dannunziana Pescara e continua la sua scalata al terzo posto

Tutto bene per le ragazze de Il Podio Volley Fasano che in appena un’ora e venti minuti liquidano la pratica Dannunziana. Gara dominata sin dalle prime battute dalle biancazzurre che non concedono nulla alle pur brave e volenterose avversarie. Un Dannunziana imbottito di giovanissime atlete che accenna una timida reazione nel terzo set subito però respinta da Valeria Cristofaro e compagne. Tre punti fondamentali per le Podiogirl’s quindi, che tengono a distanza le conterranee del Primadonna per la lotta alla terza posizione. Macth che ha visto l’esordio assoluto sulla panchina biancazzurra di coach Paolo Totero, che ha sostituito l’influenzato Adolfo Rampino. “Gara facile solo sulla carta – afferma coach Totero – contro un avversario giovanissimo ma capace di esprimere una pallavolo moderna. Sono una formazione in forte crescita e destinati a grandi traguardi. Questo da un significato ulteriore alla nostra vittoria, frutto di un grande lavoro di squadra che ha sopperito bene ai momenti critici della partita. Infatti nel terzo set abbiamo avuto qualche momento di sbandamento concedendo alle avversarie un break importante. La nostra maggiore esperienza e solidità tecnica però ci ha permesso di recuperare il gap e chiudere il set con un break finale di ottimo livello. Sono molto contento di questa vittoria che arriva dopo una settimana difficile a causa di qualche defezione di troppo che non ci aveva permesso di allenarci al meglio. Ora archiviamo in fretta questa vittoria e passiamo a preparare la prossima trasferta in quel di Pagliare del Tronto dove affronteremo un’altra formazione in piena lotta per la salvezza”.

Dannunziana Volley School Pescara - Il Podio volley Fasano: 0-3

(23-25; 16-25; 22-25)

Dannunziana Volley School Pescara: Angeloni, Pardi, D’Arcangelo, Orlando, Di Norscia, Merlini, Castaldi, Pasquini, Ferrini, Terrenzio, Marcucci, Di Picardi, Cintio. All. Di Tommaso.

Il Podio volley Fasano: Corallo, Cristoforo, Sibilio, Iacca, Tonina, Tarantino E, Trabucco, Di Paola, Tarantino S, Albanese, Maggi, Sollecito, Panza. All. Totero.

Arbitri: Elena Bachis, Sara Ciampanella.