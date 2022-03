Per il ritorno tra le mura amiche, il Podio ospita il Teramo

Il Podio volley Fasano torna a giocare tra le proprie mura amiche. Dopo ben 6 gare giocate in trasferta le ragazze del presidente Renzo Abete potranno riabbracciare il pubblico amico ospitando il Futura Volley Teramo. Gara valevole per la 22° giornata del campionato di serie B2 girone L. Si rinnova quindi la sfida con il roster teramano, seconda miglior forza del girone e battuto tra le mura amiche solo 10 giorni fa durante una gara strepitosa messa in campo da Valeria Cristofaro e compagne.

“Quella di Teramo è stata una prestazione bellissima – afferma il capitano – dove abbiamo mostrato di poter essere competitivi con tutti. In questa gara di ritorno troveremo sicuramente delle avversarie arrabbiate e vogliose di un pronto riscatto. Torniamo dinanzi al nostro pubblico dopo quasi due mesi e vogliamo riscattare la sconfitta contro il Corridonia per consolidare la terza posizione in classifica che fino ad oggi abbiamo meritatamente conquistato”.

Di contro il team abruzzese arriverà a Fasano decisamente determinato a far bottino pieno per cullare ancora ambizioni di primato. Infatti, per le ragazze allenate da coach Maria Marcela Corso l’imperativo è quello di portare a casa l’intera posta in palio per evitare l’allungo definitivo del Corridonia in vetta alla classifica.

L’accesso al palestrone “Salvemini” sarà consentito solo ai possessori di Green pass. Gara che si disputerà con inizio alle ore 18,00 con la direzione dei signori Donato Colucci e Raffaele Mansi.