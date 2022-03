Il Corridonia batte il Podio Volley Fasano e prenota un posto in serie B1

Troppo superiore il roster maceratese del Corridonia per le atlete del Podio Volley Fasano che in tre set porta meritatamente a casa i tre punti in palio. Dopo la vittoria in quel di Teramo le biancazzurre scendono in campo con l’obbiettivo di ripetere l’impresa vincente, ma ben presto devono fare i conti con un Corridonia in grande spolvero che non concede nulla alle avversarie. Di contro le biancazzurre, reduci da tre gare di fila disputate in una sola settimana e contro le migliori della classe, pagano dazio anche in termini di stanchezza psico-fisica. Nonostante tutto in diversi momenti del match hanno saputo mettere in seria difficoltà il roster marchigiano ormai lanciatissimo verso la vittoria finale del girone L.

«Complimenti al Corridonia – afferma il ds Micaela Cofano – che ha certificato di essere un roster di altissimo livello e di meritare l’attuale posizione di classifica. Rispetto alla gara di andata hanno dimostrato di aver avuto una crescita esponenziale che li rende pronti per affrontare un campionato di serie B1. Alle nostre ragazze non abbiamo nulla da rimproverare. Hanno dato tutto quello che potevano e quando incontri roster del genere c’è solo da applaudire e accettare il risultato. Torniamo a casa con la convinzione di aver profuso il massimo impegno e tra qualche giorno cominceremo a pensare alla prossima partita, che finalmente disputeremo dinanzi al nostro pubblico».

Prossimo impegno per le ragazze di coach Adolfo Rampino la gara interna contro il Teramo, valevole per l’ultima giornata di ritorno di questo torneo di serie B2 girone L.

Il tabellino della gara

Corplast Corridonia - Il Podio Volley Fasano 3-0

(25-14; 25-15; 25-19;)

Corriplast Corridonia: Tassone, Lancioni, Mercanti, Paparelli, Romani, Grilli, Partenio, Benedetti, Giorgi, Rita, Colaianni, Bartolacci, Pioli. All. Messi

Il Podio volley Fasano: Tarantino E, Albanese, Iacca, Tonina, Tarantino S, Di Paola, Corallo, Cristofaro, Trabucco, Maggi, Sibilio, Panza, Cofano, Sollecito. All. Rampino