Il Podio Volley Fasano sbanca Teramo e si rilancia in classifica

Strepitosa vittoria delle biancazzurre del presidente Renzo Abete che vincono Teramo riaprendo di fatto i giochi in vetta alla classifica. Promessa mantenuta da Valeria Cristofaro e compagne che proprio alla vigilia del match avevano assicurato di portare a casa l’intera posta in palio per mostrare ancora una volta il valore ormai universalmente riconosciuto del proprio roster. Per il Teramo la seconda sconfitta stagionale in soli dieci giorni e prima assoluta in casa. Match che inizia subito sotto il segno delle padrone di casa che in soli venti minuti chiudono il game nonostante un tentativo di reazione delle biancazzurre. La musica cambia alla ripresa dei giochi con le fasanesi che cambiano spartito e restituiscono il favore alle teramane portando la gara in perfetta parità. Ma le padrone di casa non ci stanno e complice una serie di errori delle biancazzurre si riportano in vantaggio coltivando velleità di successo. Match-ball però annullato dalle biancazzurre che da quel momento in poi non sbagliano più nulla pareggiando prima il conto dei set e vincendo poi la gara al tie-break. Quinto set giocato punto a punto sino al sei pari salvo poi una grande reazione delle ragazze di Rampino che infilano un break di 4 punti chiudendo di fatto la gara. “Semplicemente strepitose – afferma coach Adolfo Rampino - per come hanno condotto una gara difficile quale era quella contro il Teramo. Un roster che non aveva mai perso tra le mura di casa e che oggi ha subito le qualità tecnico tattiche delle nostre atlete. Non abbiamo commesso ingenuità e lottato su ogni pallone. Un buon viatico in vista del prossimo turno”. Un bellissimo regalo di compleanno per coach Adolfo Rampino che oggi può guardare con molta più fiducia al prossimo impegno contro la capolista Corridonia.

ll tabellino della gara

Lg Umbyracing Futura Teramo - Il Podio Volley Fasano 2-3

(25-219; 219-25; 25-13; 22-25; 10-15)

Lg Umbyracing Futura Teramo: Peroni, Ragnoli, Massetti, Di Diego C, La Brecciosa, Di Marco, Di Paolo, Di Diego V, Del Fuoco, Mazzagatti, Di Carlo, Garrubba, Mattucci. All. Corzo

Il Podio volley Fasano: Tarantino E, Albanese, Iacca, Tonina, Tarantino S, Di Paola, Corallo, Cristofaro, Trabucco, Maggi, Sibilio, Panza, Cofano. All. Rampino