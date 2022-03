Recupero 11° giornata, Il Podio Volley Fasano stasera fa visita al Teramo

Prima sfida stagionale per le ragazze de Il Podio Volley Fasano contro l’Umbyracing Futura Teramo attuale seconda forza del girone L. Sfida tanto attesa che di fatto chiude definitivamente il girone di andata per le biancazzurre di coach Adolfo Rampino. Match molto delicato per le biancazzurre capitanate da Valeria Cristofaro che cercano proprio in questo match un immediato rilancio in classifica per cercare di consolidare la terza posizione messa in pericolo dopo le ultime due gare disputate nelle quale hanno intascato un solo punto. “Andiamo a Teramo per vincere a qualsiasi costo – afferma il capitano Cristofaro – perchè sappiamo di avere i mezzi per farlo e per dare una giusta consacrazione al nostro campionato. E’ una gara difficile e alquanto complicata dal punto di vista tecnico, ma siamo consapevoli che possiamo mettere in difficoltà chiunque compreso questo roster costruito per vincere il campionato”. Abruzzesi allenate da coach Maria Marcela Corzo e che trova nelle due sorelle Vivien e Celeste Di Diego i propri capisaldi di un gruppo deciso a non mollare la promozione nel campionato di serie B1. “Gara difficile – afferma coach Adolfo Rampino – contro una grande squadra che sta dimostrando di meritare l’attuale posizione in classifica e perché siamo costretti a disputarla in settimana dopo le fatiche di domenica scorsa a Bari. Sapevamo che sarebbe stato cosi e quindi questo match non deve spaventarci ma spronarci a dare il massimo anche contro questo Teramo. Non temiamo nessuno e il nostro obbiettivo e quello di andare a dare il massimo anche in questa gara”. Per questo delicato match da registrare in casa biancazzurra l’assenza del libero Simona Sollecito alle prese con una forte contusione al braccio rimediata contro il Primadonna.

Si gioca questa sera alle 17.30 presso il Pala Acquaviva di Teramo con la direzione dei sig. Andrea Almanza e Elisa Gasperotti.