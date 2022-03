Gara spettacolare in quel di Bari: al tie-break la spunta il Primadonna

Non basta una grandissima prestazione di Cristofaro e compagne per avere ragione delle biancorosse baresi del Primadonna. Gara di altissimo livello quella andata in scena in quel di Bari in un derby dalle mille emozioni. Un match che ha visto le fasanesi riscattare l’opaca prestazione di Bisceglie con una condotta di gara davvero pregevole.

Match purtroppo condizionato da una direzione di gara decisamente inadeguata che ha finito per penalizzare oltre misura le ragazze allenate da coach Adolfo Rampino. Partenza di altissimo livello per entrambi le compagini che chiudono il primo set superando la soglia dei 25 punti. Segnale di una gara avviata sul totale equilibrio di valori tecnico tattici di entrambe le formazioni, che porta i due roster al tie-break finale. Quinto set che ancora una volta si apre all’insegna del totale equilibrio, minato però dall’infortunio occorso al libero biancoazzurro Simona Sollecito, che abbandona il campo in lacrime. Situazione che scuote negativamente le biancoazzurre, nonostante la grande prestazione di Melissa Sibilio che sostituisce la sfortunata Sollecito. “Abbiamo disputato una partita davvero encomiabile – afferma il ds Micaela Cofano – che avrebbe potuto sortire un finale diverso con una direzione arbitrale più attenta. Una prestazione che riscatta i fatti di Bisceglie e che ci mette nelle giuste condizioni mentali per il difficilissimo impegno di mercoledì prossimo in quel di Teramo. Torniamo a casa con un solo punto, ma con la consapevolezza di lottare alla pari con qualsiasi avversario.”

Intanto, si valuterà in settimana l’entità dell’infortunio occorso a Simona Sollecito, che quasi certamente salterà la prossima gara. Nel frattempo, il roster fasanese, si prepara a sfidare gli abruzzesi del Teramo lontano da casa. Gara valevole per il recupero della 11° giornata di andata del campionato di serie B2 girone L.

ll tabellino della gara

Il Primadonna Volley Bari - Il Podio Volley Fasano 3-2

(27-25; 23-25; 25-19; 25-20; 15-12)

Il Primadonna Bari: Cesario, Palmiotto, Facchino, Monitillo, Fracchiolla, Caputo, Cianciotta, Cillo, Mastropasqua, Virgilio, D’Addiego

Il Podio volley Fasano: Tarantino E, Albanese, Iacca, Tonina, Cofano, Tarantino S, Di Paola, Corallo, Cristofaro, Trabucco, Maggi, Sibilio, Panza, Sollecito. All. Rampino