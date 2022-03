Derby per il Podio Volley Fasano: le Podio girls sfidano in trasferta il Primadonna Bari

Dopo la dura sconfitta subita in quel di Bisceglie, per le ragazze di coach Adolfo Rampino è il momento di guardare avanti e cercare un pronto riscatto.

Prossimo avversario, da affrontare sempre in trasferta, il Primadonna Bari Volley.

Storiche avversarie di tanti derby pugliesi, reduci dalla vittoria casalinga contro il Gada Group Pescara e ora a sole due lunghezze dal terzo posto occupato dalle fasanesi. All’andata finì 3-2 per le biancazzurre al termine di un’autentica battaglia sportiva che infiammò i numerosi tifosi presenti al Salvemini.

«Dobbiamo immediatamente smaltire le scorie della gara di Bisceglie – afferma coach Rampino – per riprendere il nostro cammino. È stato uno scivolone che ci deve far riflettere molto e la gara contro il Primadonna può essere la giusta occasione per dimostrare che si è trattato solo di un incidente di percorso. Non sarà facile giocare contro la formazione barese decisamente di grande valore tecnico e atletico e la vittoria ottenuta nella gara di andata passando dal tie-brek ci deve far capire che il Primadonna rientra nel novero delle migliori assolute di questo girone».

Gara decisamente complicata per diversi fattori quali, quello tecnico dato il buon valore delle baresi, ma anche dal punto di vista agonistico visti i diversi trascorsi tra le due compagini nei passati campionati disputati in serie C.

Appuntamento sabato prossimo alle ore 18.30 presso il Palazzetto Enziteto di Santo Spirito per un match che sarà diretto dai sign. Felice Curci e Antonio Bisignano.