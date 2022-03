Durissima sconfitta in quel di Bisceglie per Il Podio Volley Fasano

Il Podio Volley Fasano esce duramente sconfitto in quel di Bisceglie complicandosi il cammino verso i playoff. Gara molto complicata per le biancazzurre del presidente Renzo Abete apparse da subito svogliate e molto deconcentrate nonostante una buona partenza nel primo set. Buoni segnali ben presto traditi dalla presunzione di una superiorità tecnico e tattica che le padrone di casa hanno saputo contrastare efficacemente portando meritatamente a casa l’intera posta in palio. Una debacle che trova il suo apice nel secondo set dove Cristofaro e compagne sono in grado di mettere a segno solo 8 punti. A nulla è valsa la reazione nel terzo set che sembrava riaccendere la speranza di una rimonta. Aspettativa soffocata nel quarto e decisivo game quando nel momento decisivo (20-20) ancora una volta la determinazione e la fame di vittoria del Bisceglie produceva un break di 4 punti che di fatto chiudeva il match.

«Abbiamo disputato una gara orribile – tuona il ds Micaela Cofano – con la presunzione che i nostri valori tecnici e la nostra posizione in classifica ci avrebbe permesso di portare a casa il risultato. Ed invece ancora una volta lo sport ci ha dato una lezione di vita molto seria. Abbiamo commesso una marea di errori con palle fuori, ricezioni sbagliate, doppie e battute inguadabili. Un blackout inconcepibile che ha permesso alle nostre avversarie di portare a casa la partita con merito credendo nell’impresa. Prestazione collettiva pessima, con un'unica eccezione rappresentata da Alessandra Iacca: unica a combattere sino alla fine con determinazione e lucidità. Non ci sono alibi e scuse per questa sconfitta e tutti ci dobbiamo prendere la responsabilità di quanto successo per ripartire immediatamente su quella strada che abbiamo costruito e che ci aveva portato nel posto che meritavamo».

Sconfitta che arriva nel giorno in cui il Teramo soccombe contro il Corridonia. Una vittoria in quel di Bisceglie quindi, avrebbe permesso alle fasanesi di accorciare sul duo di testa e lanciarsi per una grande finale di campionato.

Prossimo impegno domenica prossima in quel Bari contro il Primadonna vincitore contro il Gada Group Pescara e a sole due lunghezze dalla terza posizione ancora occupata dalle atlete biancazzurre, chiamate ad un pronto riscatto e ad un immediato rilancio in classifica, prima delle sfide di vertice contro Teramo e Corridonia.

ll tabellino della gara

ASD Sportilia Volley Bisceglie - Il Podio Volley Fasano 3-1

(26-24; 25-8; 16-25; 25-21)

ASD Sportilia Volley Bisceglie: Nazzarini, Lo Passo, De Nicolò, Lamanuzzi, Lusciale, Ottomano, Roselli, Bellapianta, Losciale, Todisco, Di Reda, Luzzi, Massaro.

Il Podio volley Fasano: Tarantino E, Albanese, Iacca, Tonina, Tarantino S, Di Paola, Corallo, Cristofaro, Trabucco, Maggi, Sibilio, Panza, Sollecito. All. Rampino