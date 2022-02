ll Podio espugna il Palaprincipi di Porto Potenza e vola in seconda posizione

Il Podio sfodera una prestazione di altissimo livello e al termine di una gara al cardiopalma porta a casa una vittoria importantissima che, per il momento, le vale il secondo posto in classifica. Match dagli alti contenuti tecnici tra due roster neopromossi in B2 costruiti per ambire a traguardi prestigiosi. Primi due set all’insegna del totale equilibrio e con diversi capovolgimenti di fronte. Il primo va ai padroni di casa che per avere ragione delle fasanesi sono costrette ad arrivare al 29 punto. Situazione che non abbatte l’umore delle biancazzurre di coach Rampino che subito ricominciano a martellare le maceratesi brave a rintuzzare le folate offensive delle biancazzurre salvo arrendersi sul finale di set. Parità (1-1) e gara che ricomincia con le fasanesi che con grande carattere siglano un break di 8 punti mettendo alle corde il roster di coach Roberto Concetti. Un vantaggio che favorisce la vittoria di set delle biancazzurre e il momentaneo vantaggio (1-2). Nel quarto set quando tutti credono in una passeggiata finale delle fasanesi, ecco che arriva la veemente reazione delle padroni di casa che tengono in equilibrio il set andando persino sul 20-18. A quel punto entra in gioco l'esperienza e il grande carattere delle ragazze fasanesi che prima capovolgono le sorti del set e poi lo vincono meritatamente chiudendo la gara (1-3).

«Gara di grande intensità – afferma coach Rampino – contro una formazione di ottimo livello e che in questo momento ha una situazione di classifica che non rispecchia il suo reale valore. Noi siamo stati molto bravi a non perdere la testa nei momenti difficili della partita trovando la forza e la determinazione giusta per chiudere il match e conquistare i tre punti in palio. Torniamo a casa con uu risultato importantissimo e con la consapevolezza di essere un grande gruppo».

Una grande prestazione corale per una vittoria molto importante. Menzione di merito per le giovanissime Serena Di Paola e Chiara Trabucco sempre pronte a dare il loro grande apporto durante le gare, ogni qualvolta coach Rampino le getta nella mischia. In classifica Valeria Cristofaro e compagne scavalcano il Corridonia, fermo per riposo settimanale, e accorciano sulla capolista Teramo vincitori col Primadonna Bari per 3-2.

ll tabellino della gara

Farmacia Casciotti - Il Podio volley Fasano 1-3

(29-27; 23-25; 16-25; 22-25)

Farmacia Casciotti: Zamponi, Concetti A, Alessandrini, Foglia, Bovari, Concetti G, Esposito, Micheli, Levantesi, Nalmodi, Cingolani, Isolani, Piccirillo, Morgoni. All. Concetti R.

Il Podio volley Fasano: Tarantino E, Albanese, Iacca, Tonina, Tarantino S, Di Paola, Corallo, Cristofaro, Trabucco, Maggi, Sibilio, Panza, Sollecito. All. Rampino