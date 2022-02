Dopo tre mesi Il Podio Volley Fasano torna disputare una gara in trasferta

Tornano a gareggiare lontano dalle mura di casa le pallavoliste biancazzurre che stasera in quel di Potenza Picena affronteranno il Farmacia Casciotti. Gara valevole per la 17° giornata del campionato di serie B2 di pallavolo femminile. Prima di ben 5 gare da giocare tutte in trasferta che potrebbero segnare il cammino delle pallavoliste biancazzurre in questo girone di ritorno. Impegno lontano dal pubblico di casa che manca dallo scorso 14 novembre quando le biancazzurre furono impegnate sul parquet del Lavinia Group Trani. Da allora solo gare casalinghe causa alcune inversioni di campo chieste dalle società avversarie e lo stop imposto dalla federazione causa covid-19.

“La disputa di questo girone di ritorno che ha inizio dopo ben due mesi di inattività – afferma coach Adolfo Rampino – è come cominciare un nuovo campionato denso di difficoltà e di insidie. Oltre alle difficoltà tecniche che andremo ad affrontare bisognerà aggiungere anche la difficoltà della trasferta che costa fatica e un impegno mentale importante. In questo momento siamo in una fase di ripresa tecnica e mentale dopo tanti giorni di stop, ma dobbiamo cambiare la nostra condizione mentale visto che abbiamo ben 5 trasferte consecutive da affrontare”.

Impegno complicato per le pallavoliste biancazzurre contro le marchigiane del Farmacia Casciotti, battute in casa nella gara di andata senza grossi problemi. Roster in cerca dei punti salvezza e che ha costruito il suo campionato con le vittorie ottenute sul proprio rettangolo di gioco. Per questo l’impegno delle ragazze di coach Rampino assume un significato particolare, teso a confermare tutto quello che di buono è stato costruito sino ad oggi e che le vede solitarie al terzo posto in classifica e a solo 2 punti dalla seconda posizione.

Inizio gara fissato alle ore 18,00 presso il Palaprincipi di Potenza Picena

Match che sarà diretto dalle sign- Chiara Martina e Serena Ceriglione.