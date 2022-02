Riparte il campionato: le ragazze del Podio ospitano il Lavinia Group Trani

Dopo due mesi di stop totale il volley femminile torna in campo. Un campionato fortemente condizionato dai numerosi casi di covid-19 che subito dopo il periodo natalizio ha interessato numerose società sportive. Di qui la decisione della FIPAV di rinviare i primi quattro turni del girone di ritorno. Ora però è arrivato il tempo di tornare in campo per riprendere il campionato. Si riparte dalla 16° giornata che vedrà le biancazzurre del presidente Renzo Abete affrontare in casa il Lavina Group Trani. Una gara delicata che segnerà la ripresa del torneo e che di fatto dirà tutta la verità sulle reali condizioni tecnico atletiche delle ragazze di coach Adolfo Rampino.

“Siamo pronti per questa ripartenza – afferma il coach biancazzurro – e fortunatamente lo facciamo giocando tra le mura amiche. Un piccolo vantaggio visto che dopo due mesi di stop è come cominciare un nuovo campionato. La speranza è quella di confermare quanto di buono abbiamo fatto nel girone di andata”.

Per questo importante impegno contro i cugini tranesi coach Rampino potrà contare sulla disponibilità dell’intero roster. All’andata Valeria Cristofaro e compagne si imposero per 3-1 al PalaFerrante di Trani mettendo a segno una delle vittorie più belle del girone di andata. Nel frattempo, il roster allenato da coach Maurizio Mazzola si è arricchito con l’arrivo della palleggiatrice Loreta Gagliardi che andrà a dar manforte al già competitivo gruppo attestato in quinta posizione con 14 punti.

Nel frattempo, la FIPAV ha stabilito le date di recupero delle 4 giornate rinviate d’ufficio a partire dal prossimo 2 aprile. Si comincerà recuperando la 12° giornata (Dannunziana Pescara), con a seguire nelle successive domeniche lo svolgimento delle altre 3 giornate (Gada Group Pescara, Le Pagliare Ascoli Piceno e Montesilvano).

Per quel che riguarda il recupero della 11° giornata che vedeva le biancazzurre impegnate sul campo della capolista Teramo questa si svolgerà mercoledì 16 marzo.

Fischio di inizio fissato per le ore 19.30 presso il palestrone “Salvemini”.

Arbitri dell’incontro le signore Maria Laura Ingrosso e Alessandra Savina.