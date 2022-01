Il Podio volley Fasano rinforza il proprio organico con l’opposto Isabel Panza

In attesa della ripartenza dei campionati l’ASD Il Podio Volley Fasano si muove sul mercato rinforzando il proprio roster con un’operazione lampo messa a segno dal ds Micaela Cofano.

Trattasi dell’opposto Isabel Panza proveniente dal Bisceglie e originaria di Bari. Un ritorno in biancazzurro per la giocatrice barese che circa 4 anni fa aveva già vestito la maglia fasanese in Serie C disputando i play off promozione. “Sono molto contenta per questo ritorno a Fasano – afferma Isabel – dove avevo già vissuto una bella parentesi sportiva. Oggi, quell’esperienza si arricchisce di ulteriore significato visto che il Fasano milita in una serie B2 e rivestire la sua maglia e motivo di grande soddisfazione e responsabilità”.

Diverse le casacche indossate dalla giocatrice barese, non ultima quella del Bisceglie, inserita nello stesso girone L de Il Podio Volley Fasano, che l’ha vista protagonista ad inizio torneo salvo poi abbandonare per questioni personali. “Quando è arrivata la chiamata del Fasano ho subito accettato in quanto conosco bene la società, il coach e la maggior parte di tutte le compagne di squadra. Spero di contribuire alla causa di questa società che mira a regalare grandi soddisfazioni ai suoi tifosi e a tutta la città”. Impiegata in un centro di articoli sportivi in quel Bari, Isabel Panza divide le sue giornate tra lavoro e pallavolo con grandi sacrifici ma anche con molta passione “Faccio un lavoro che mi piace molto – spiega la neo biancazzurra – conquistato con fatica e sacrificio. La mia speranza ora è di poter continuare a lungo la mia carriera sportiva e raccogliere altre belle soddisfazioni, nonostante alla pallavolo ci sia arrivata in età piuttosto avanzata dopo una bella parentesi nel nuoto.

Siamo nelle prime posizioni della classifica – conclude Isabel – e credo che questa squadra possa veramente dire qualcosa di importante in questo campionato”.