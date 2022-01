Il Podio Volley Fasano, la Fipav rinvia le prossime due giornate del campionato di serie B2

La LND Puglia sospende i campionati dalla Promozione alla Terza Categoria

Non c’è pace per i campionati dilettantistici. Dopo l’annullamento di tutti i campionati dall’Eccellenza in giù della passata stagione, la LND Puglia si muove autonomamente e anticipa le direttive nazionali in ambito di contrasto all’epidemia