Rinviato causa covid il big match tra Lg Umbyracing Futura Teramo e il Podio Volley Fasano

In ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo Fipav covid 19, si comunica il rinvio a data da destinarsi della gara tra Lg Umbyracing Futura Teramo e il Podio Volley Fasano in programma giorno 08.01.2022 e valida per la undicesima giornata del campionato di serie B2 girone L.

Decisione resasi necessaria a causa del numero dei contagi riscontrati in seno al roster biancoazzurro che non consente il regolare svolgimento del match in merito ai protocolli federali in materia di covid 19, attualmente vigenti. Pertanto, dopo la segnalazione da parte della società biancoazzurra, presieduta da Renzo Abete, gli organi competenti Fipav come da protocollo hanno deliberato il rinvio del suddetto match.