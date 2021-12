Il Podio augura buone feste a tutti i suoi tifosi

A.S.D. Basket Fasano, prima vittoria stagionale dei ragazzi di coach Santoro

Arriva sul campo del Maglie la prima vittoria stagionale dei ragazzi di coach Santoro, che così cancellano lo zero in classifica. I biancazzurri fasanesi scendono in campo determinati a riscattare la sconfitta patita tra le mura amiche nel turno precedente per mano della New