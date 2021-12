Il Podio cede di misura nel finale ma resta in terza posizione

Prima sconfitta casalinga della stagione per le ragazze de Il Podio Volley Fasano che contro un ottimo Corplast Corridonia cedono al tie-break dopo una gara giocata punto a punto e dalle mille emozioni. Ottima partenza per le ragazze di coach Adolfo Rampino che in poco tempo chiudono il primo set a proprio favore. Le marchigiane rispondono subito alle biancazzurre, orfane del capitano Valeria Cristofaro, e dopo un game giocato punto a punto riescono a pareggiare i conti. Si va al terzo set con il Corridonia rinsavito dal set precedentemente conquistato e le biancazzurre che ancora una volta accusano il colpo della rimonta giocando uno dei peggiori set della stagione. Gara in discesa per le ragazze di coach Marco Messi? Nemmeno per idea. Le fasanesi ripartono con grinta e orgoglio e rimettono la gara in parità. Ancora una volta sarà il tie-break a decidere lella gara. Dopo un inizio di totale equilibrio le ragazze del presidente Renzo Abete infilano una serie di giocate vincenti che portano il punteggio sul 12-8 facendo esplodere di gioia l’intero Salvemini. Ma le marchigiane non ci stanno e con un pizzico di fortuna riescono a riequilibrare il punteggio portando la gara sul 14 pari per poi vincere il match. Sconforto tra le fasanesi per una partita che sembrava ormai vinta e che invece ha visto la rimonta delle avversarie che hanno dimostrato di essere un roster costruito per grandi traguardi. “Abbiamo perso una gara perché i nostri avversari sono stati bravi a non mollare riuscendo a metterci in difficoltà nel momento decisivo – afferma coach Rampino – il Corridonia è una squadra costruita per vincere e lo ha dimostrato ampiamente. Sono comunque soddisfatto della prestazione delle mie ragazze che nonostante gli acciacchi vari e l’assenza del capitano Valeria Cristofaro sono riuscite a tener testa a una delle più forti formazioni del girone. Ci è mancata solo la vittoria finale ma l’impegno c’è stato tutto è questo è molto importante per il futuro”.

Si chiude così un anno strepitoso per le biancazzurre fasanesi che le ha viste prima trionfare in serie C e poi disputare un fantastico girone di andata in questo torneo di serie B, sottolineato dalla terza posizione assoluta nella classifica del girone L. “Si chiude un anno fantastico – afferma il ds Micaela Cofano – e siamo veramente orgogliose del gruppo che abbiamo costruito per questa nuova avventura. Siamo meritatamente in terza posizione e sono certa che nel girone di ritorno continueremo a dire la nostra. Ringrazio le ragazze per le belle emozioni e per l’impegno che quotidianamente spendono per questa società. Un grazie speciale al numeroso pubblico che ci ama e ci segue settimanalmente nelle nostre imprese sportive”.

Il Podio Volley Fasano- Corplast Corridonia 2-3

(25-17 20-25 13-25 25-15 14-16)

Il Podio volley Fasano: Tarantino E, Albanese, Iacca, Tonina, Tarantino S, Di Paola, Corallo, Cristofaro, Trabucco, Sibilio, Cofano, Sollecito, Maggi. All. Rampino

Corplast Corridonia: Lancioni, Tassone, Mercanti, Paparelli, Romani, Grilli, Partenio, Benedetti, Rita, Colaianni, Pioli, Giorgi, Bartolacci, All. Messi