Il podio getta il cuore oltre l’ostacolo e batte un ottimo Primadonna Bari

Strepitosa vittoria delle ragazze fasanesi de Il Podio Volley Fasano che con carattere e grande cuore battono un ottimo Primadonna Volley Bari al termine di cinque set molto combattuti e spettacolari.

Parte benissimo la gara per le biancazzurre del presidente Renzo Abete che senza troppi problemi chiudono a proprio favore il primo set. Alla ripartenza però il riacutizzarsi dell’infortunio del capitano Valeria Cristofaro costringe coach Adolfo Rampino a cambiare le carte in tavola buttando nella mischia Chiara Trabucco, che alla fine risulterà tra le migliori delle biancazzurre. Le baresi trascinate da uno strepitoso capitano come Palma Monitillo cominciano a macinare punti pareggiando i conti. Nel terzo set sono sempre le baresi a comandare le operazioni di gioco con le fasanesi letteralmente in difficoltà. Tutto sembrava precipitare nel quarto set ed invece la grande forza del gruppo e una ritrovata serenità riporta l’ago della bilancia dalla parte fasanese che prima pareggiano conti dei set e poi, nel decisivo tie-break, chiudono la gara incamerando la quinta vittoria di fila di questo girone di andata.

“Gara molto importante per come l’abbiamo vinta – afferma coach Rampino – perché ci dà consapevolezza nei nostri mezzi. Abbiamo subito la bravura delle nostre avversarie che sono una squadra di ottimo livello pagando dazio nel secondo e terzo set quando ci siamo smarriti un attimo a causa di un calo psicologico. L’uscita dopo il primo set del capitano Cristofaro ha creato qualche problema come era normale che accadesse. Poi Chiara Trabucco ha risposto benissimo alla responsabilità di sostituire una giocatrice come il nostro capitano e cosi riusciti a riportare la gara nei giusti binari. Vittoria meritata e conquistata con un grande gruppo che ancora una volta è stato in gradi di fare la differenza in campo”.

Primo esame di maturità superato benissimo per le biancazzurre che ha visto l’ottimo esordio da titolare di Simona Sollecito e una Simona Corallo decisiva nelle fasi finali della gara, unitamente ad Alessandra Iacca che con le sue battute ad inizio tie-break ha spianato la strada alla vittoria finale.

Il Podio Volley Fasano- Primadonna Volley Bari 3-2

(25-20 21-25 15-25 25-21 15-8)

Il Podio volley Fasano: Tarantino E, Albanese, Iacca, Tonina, Tarantino S, Di Paola, Corallo, Cristofaro, Trabucco, Sibilio, Cofano, Sollecito. All. Rampino

Primadonna Volley Bari: Cesario, Palmiotto, Facchino, Monitillo, Laera, Fracchiolla, Caputo, Cianciotta, Cillo, Mastropasqua, Virgilio, D’Addiego. All. Ricci