Il Podio vince contro il Bisceglie e per una notte svetta in testa alla classifica

Prova di grande carattere per le ragazze del Podio che nonostante le diverse defezioni battono un coriaceo Bisceglie. Ai nastri di partenza le fasanesi si presentano senza il capitano Valeria Cristofaro, il libero Simona Sollecito e con un’acciaccata Simona Corallo. Situazione che mette le avversarie in posizione di vantaggio non sfruttata a dovere grazie ad una grande prova di gruppo sfoderata dalle biancoazzurre di coach Adolfo Rampino. Gara giocata punto a punto per quasi tutto il match grazie all’ottima difesa e al buon servizio messo in campo dalle giovanissime biscegliesi, che hanno però sofferto la qualità tecnica superiore e l’esperienza delle fasanesi brave a portare a casa con merito l’intera posta in palio.

«Sono contentissima della grande prova delle mie ragazze – afferma il Ds Micaela Cofano – ancora una volta confermano il grande gruppo che sono riusciti a creare. A loro va il grazie di tutta la società per la professionalità e per l’impegno sino ad oggi profuso».

Una vittoria fondamentale per il cammino delle biancoazzurre del presidente Renzo Abete che, almeno per una notte, svettano in vetta alla classifica provvisoria del girone L, insieme al Teramo.

Volley Club Il Podio Fasano - A.S.D. Sportilia Volley Bisceglie: 3-0

(26-24; 25-19; 25-22)

Il Podio volley Fasano: Corallo (S), Bellantuono (LAT), Iacca (LAT), Tonina (P), Tarantino E (S), Trabucco (Lat), Di Paola (P), Tarantino S. (S), Albanese (O), Maggi (LAT), Bufano.

All. Rampino Adolfo

A.S.D. Sportilia Volley Bisceglie: Nazzarini, lo Basso, De Nicolò, Lamanuzzi, Losciale A, Ottomano, Pellegrini, Roselli, Losciare P., Todisco, Di Reda, Gentile

All. Nuzzi Nicola

Arbitri: Maria Laura Ingrosso e Alessandra Savina.