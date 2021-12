Il Podio volley Fasano torna in campionato ospitando il Sportilia Volley Bisceglie

Dopo la sosta imposta dal calendario le biancazzurre del presidente Renzo Abete tornano in campo ospitando le baresi del Sportilia Volley Bisceglie. Gara valevole per l’ottava giornata di andata del campionato di Serie B2 e secondo derby pugliese stagionale dopo quello vittorioso in quel di Trani.

«Quella di sabato contro il Bisceglie è una delle gare più temibili di questa prima parte di campionato – avverte coach Adolfo Rampino – perché affronteremo una squadra in forte crescita. Non ci ingannino i risultati sin ora ottenuti dal roster barese dotato di una buona fase difensiva e di un buon servizio. Questo deve bastare a metterci nelle giuste condizioni mentali per affrontare le prossime avversarie con la massima concentrazione, data la voglia di riscatto e di rilancio che proveranno a mettere in campo sabato prossimo contro di noi».

Derby insidioso contro un roster molto giovane che nel corso degli ultimi anni ha cambiato pochi elementi consolidando un’intesa di gruppo che nella scorsa stagione è valsa la vittoria del campionato di Serie C. Gruppo guidato da coach Nicola Nuzzi, che sino ad oggi è riuscito conquistare un solo punto nella gara persa 3-2 contro il Pagliare del Tronto.

In casa biancazzurra desta qualche preoccupazione le condizioni del capitano Valeria Cristofaro alle prese con una contrattura scapolo/omerale che ne mette in dubbio la presenza in questa importante gara resta in dubbio. Sicuramente indisponibile per il match Simona Sollecito ancora alle prese con problema muscolare. Qualche preoccupazione la desta anche Siria Tarantino alle prese con un attacco influenzale.

Appuntamento quindi, oggi, sabato 4 dicembre, al “Salvemini” di Fasano alle ore 19,30. La gara sarà diretta dalle signore Maria Laura Ingrosso e Alessandra Savina.