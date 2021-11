Podio Volley Fasano, presentato l’ultimo acquisto biancoazzurro

È il libero Simona Sollecito l’ultimo acquisto messo a segno dal Ds del Podio Volley Fasano, Micaela Cofano. Un arrivo mirato a rinforzare il delicato ruolo di libero sostenuto fino ad oggi dalla brava e giovanissima Melissa Sibilio. Originaria di Triggiano, la Sollecito vanta ben 18 anni di carriera, diverse partecipazioni in campionati importanti con gli ultimi 5 anni trascorsi completamente a Trani dove domenica scorsa è stata accolta con grande entusiasmo dalla sua ex società. “In quel di Trani– afferma la neo-biancazzurra – ho trascorso degli anni molto intensi e con molte soddisfazioni sportive. Quest’anno ho deciso di cambiare per inseguire nuovi stimoli e nuove situazioni che potessero ancora incentivare la mia passione per questo sport meraviglioso. Avevo bisogno di trovare una società che ricalcasse l’organizzazione e le ambizioni di quella lasciata e quando mi è arrivata la proposta del Podio Volley ho accettato subito perché ritrovo in questo roster le stesse motivazioni e la stessa voglia di inseguire un obbiettivo vincente”. Laureata in Ingegneria Edile, Simona Sollecito divide le sue giornate tra lavoro e pallavolo “Devo confessare – spiega Simona – che il mio lavoro mi piace molto e spero di potermi professionalizzare ancor di più in questo settore che sarà certamente il mio futuro anche quando smetterò di giocare”.

Prossimo impegno casalingo per le ragazze di coach Adolfo Rampino, la sfida contro le maceratesi del Farmacia Casciotti Volley. Roster reduce da due sconfitte consecutive nei match disputati contro il Corridonia e Teramo. “Formazione molto attrezzata – avverte coach Rampino – e decisamente in cerca di riscatto dopo le ultime due gare disputate. È una squadra che ha già osservato il turno di riposo e la sua attuale classifica non rende giustizia al suo effettivo valore. Dobbiamo quindi dimenticare in fretta l’ultima bella prestazione ottenuta in quel di Trani e concentrarci su un avversario ben costruito che certamente vorrà tornare a far punti. Le ragazze hanno lavorato bene per questo impegno e ora speriamo di riuscire a mettere in campo quello che in settimana abbiamo studiato e provato”.

Roster di ottima qualità, affidato alle cure di coach Ranieri Concetti e capitanato dall’opposto Erika Alessandrini che unitamente al libero Sharon Morgoni costituiscono lo zoccolo duro su cui si fonda la forza di questo gruppo.

Gara che avrà inizio alle ore 19,30 di sabato 20 novembre presso il “Salvemini” di Fasano e sarà diretta dai signori Giuseppe Pellè e Raffaele Mansi.