Primo derby stagionale per il Podio Volley Fasano

Dopo la vittoria interna contro il Montesilvano, per le ragazze di coach Rampino arriva il primo derby stagionale. Avversarie di turno il Lavinia Group Trani di coach Maurizio Mazzola.

«Gara molto difficile – afferma coach Adolfo Rampino – contro un avversario molto esperto e decisamente ben attrezzato. Sono molto complete in tutti i reparti e sino ad oggi nonostante le due sconfitte subite hanno sempre messo in difficoltà qualsiasi avversario grazie ad un gruppo coeso che da ben tre anni milita nel campionato di serie B2 e che non ha subito grossi cambiamenti. Questo è un grosso vantaggio per loro che possono contare su una coesione e conoscenza tattica maturata negli ultimi tre anni”. Formazione tranese che può contare su diversi elementi di spicco, tra cui la schiacciatrice Valentina Montenegro decisamente la più temibile del roster barese. Gara che avrà inizio alle 17,30 presso il PalaFerrante di Trani e sarà diretta dai signori Felice Curci e Antonio Bisignano.

Intanto la società biancazzurra in vista della lungodegenza del suo libero Monica Ferrara è tornata sul mercato assicurandosi le prestazioni del libero Simona Sollecito. Giocatrice proveniente proprio dal Trani e che al momento era in attesa di nuova collocazione per motivi di lavoro. Acquisto che va a mettere un ulteriore tassello nel roster biancazzurro di coach Rampino «l’arrivo di Simona sollecito in squadra – afferma il coach – costituisce un rinforzo importante e va inquadrato come un supporto tecnico/tattico per la nostra Melissa Sibilio. Questo permetterà anche alla nostra Ilaria Cofano, parte integrante del nostro roster di essere utilizzata non solo come libero ma anche in chiave di posto 4».