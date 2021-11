Il Podio Volley Fasano ospita la Ceteas Volley Montesilvano

Tornano a giocare fra le mura amiche le ragazze del presidente Renzo Abete. Dopo l’opaca prestazione in quel di Pescara, le atlete di coach Adolfo Rampino sono chiamate ad un pronto riscatto. Avversarie di turno le giovanissime pallavoliste della Ceteas Volley Montesilvano allenate da coach Gianluca Iachini e Chiara Verzieri.

Roster abruzzese, neopromossa nel campionato di serie B2, reduce da due sconfitte consecutive e attualmente penultima in classifica con un solo punto ottenuto nell’esordio stagionale col Primadonna Bari. Va detto che nelle altre due giornate disputate le pescaresi hanno incontrato le formazioni più attrezzate del girone come il Corridonia e il Teramo attualmente prima e seconda forza del campionato.

«Sono una squadra molto giovane, sicuramente in cerca di riscatto e con una classifica non veritiera – afferma l’opposto biancoazzurro Erika Tarantino - In virtù di ciò, quindi, dobbiamo scendere in campo concentratissime e con grande voglia di rivincita dopo la gara disputata a Pescara. In settimana, infatti, abbiamo lavorato tanto per migliorare alcune situazioni di gioco che non avevano ben funzionato nella gara precedente».

Roster completamente disponibile per coach Adolfo Rampino, che per l’occasione, ha convocato per la prima volta in questa stagione, il libero Ilaria Cofano.

L’inizio del match è fissato per le ore 19.30 al palestrone “Salvemini”. La gara sarà diretta dai signori Salvatore Nibali (1 arb) e Donato Colucci (2 arb).