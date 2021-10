Prima trasferta stagionale per il Podio Volley Fasano

Dopo le prime due giornate giocate tra le mura amiche arriva la prima trasferta per le ragazze de Il Podio Volley Fasano del presidente Renzo Abete. Per questo primo impegno esterno le fasanesi andranno a far visita al Gada Group Pescara 3, ex formazione della biancazzurra Chiara Trabucco. Roster abruzzese fermo ad un solo punto e con una gara in meno dato che nella seconda giornata ha osservato un turno di riposo previsto dal calendario. Pescaresi fermi ad un solo punto in classifica ottenuto in casa nella prima giornata di campionato contro il Teramo.

Formazione decisamente in cerca di riscatto e forgiato da un gruppo decisamente giovane con due elementi di riprovata esperienza come il libero Marianna Caravaggio e la schiacciatrice Carla Ronzitti.

«Sono un buon gruppo che rimarca il giusto connubio tra esperienza e gioventù – afferma coach Adolfo Rampino – che sono gli ingredienti con la quale sono stati costruiti la gran parte dei roster del nostro girone. Per quanto ci riguarda siamo pronti per questa prima uscita stagionale nonostante qualche defezione».

Intanto il laterale Daniela Bellantuono ha salutato il gruppo per trasferirsi all’estero causa motivi di studio. «Siamo felici per Daniela – afferma il ds Micaela Cofano – perché finalmente potrà inseguire e realizzare il desiderio di studiare in campo medico. Il Podio Volley è e resterà la sua casa sportiva pronta a riabbracciarla in qualsiasi momento».

Per quanto riguarda il roster biancoazzurro riconfermata la presenza nel ruolo di libero di Melissa Sibilio al posto dell’infortunata Monica Ferrara. Recuperata invece per la prossima gara il centrale Francesca Bufano.

Inizio gara fissato questa sera per le ore 17.00 al palazzetto dello sport di Pescara. Il match sarà diretto dai signori Simone Ianiro (1° arbitro) e Paolo Benigni (2° arbitro).