Seconda uscita per il Podio Volley Fasano: al Salvemini arriva il Pagliare del Tronto Volley

Dopo il successo di sabato scorso contro il Dannunziana Volley Pescara, le ragazze di coach Adolfo Rampino si preparano ad ospitare, sempre tra le mura amiche del “Salvemini” di Fasano, le marchigiane del Centrodiesel Pagliare del Tronto Volley.

Avversario che milita da 10 anni nei campionati di Serie B e che nella scorsa stagione ha disputato i play off promozione per il salto di categoria (B2) uscendo ai quarti di finale contro il Forlì. Da qualche mese la guida tecnica del nuovo roster, allestito per la stagione 2021/2022 è stata affidata a coach Massimo Petrelli che sarà coadiuvato da coach Gianluca Traini. Nella prima uscita stagionale le marchigiane sono uscite duramente sconfitte in casa per 3 set a 0 dal Corridonia. Sconfitta che non deve illudere sul reale valore del roster marchigiano formato dalla palleggiatrice Giulia Benigni, dalle laterali Francesca Imprescia ed Elisa Calvarese. Le due centrali sono Gaia Marcozzi e Chiara Giuliani, mentre nel ruolo di opposto troviamo Alice Amatucci e in quello di libero Simona Ventura.

Gara molto impegnativa per le atlete di coach Rampino che per l’occasione dovrà fare a meno per infortunio del libero Monica Ferrara e del centrale Francesca Bufano. In dubbio resta invece la presenza di Simona Corallo alle prese con un attacco influenzale.

Il match avrà inizio oggi alle ore 19.30 presso il palestrone “Salvemini” e sarà diretto dai signori Giuseppe Persia (1° arbitro) e Francesco Liuzzi (2° arbitro).