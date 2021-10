Esordio vincente per Il Podio volley Fasano

Il Podio Volley Fasano vince meritatamente contro il Dannaunziana Volly School Pescara nell’esordio assoluto di questo campionato nazionale di Serie B2. Gara valevole per la prima giornata di andata del girone L che non ha quindi tradito le aspettative del numeroso pubblico tornato a calcare gli spalti del “Salvemini”. Vittoria secca per 3 set a 0 quella messa a segno da Valeria Cristofaro e compagne che ha evidenziato le grandi doti delle ragazze allenate da coach Adolfo Rampino.

Dopo un primo set assolutamente dominato dalle ragazze biancazzurre, le abruzzesi provano a riaprire il macth mettendo a dura prova la tenuta delle fasanesi. A cambiare l’inerzia del set ci pensa coach Rampino con l’innesto di Chiara Trabucco che riporta ordine nella manovra biancazzurra e con essa anche il secondo punto. Ma il Dannunziana ancora una volta mette in mostra le sue ottime qualità tecniche e cosi approfittando di un calo fisico delle biancazzurre prova a riaprire la gara nel terzo set, riuscendo a scavare un solco di ben 5 punti a meta segmento. Ma le giocate del trio Simona Corallo, Valeria Cristofaro e Alessandra Iacca, quest’ultima particolarmente in grande spolvero, riequilibrano il punteggio chiudendo la gara con rusch finale travolgente che non lascia scampo alle pescaresi. Ottime anche le performance di Alessia Tonina, Monica Ferrara, Erika e Siria Tarantino visibilmente emozionate per questo esordio ma molto determinate nel conseguimento del risultato finale.

«Abbiamo disputato una buona gara – afferma coach Rampino – e le ragazze dopo un iniziale emozione hanno risposto al meglio alle giocate delle avversarie. Abbiamo meritato la vittoria e sono molto soddisfatto per l’andamento della partita. Esordire con una vittoria ci pone nella giusta condizione di continuare a lavorare durante per confermare questo buon inizio di stagione».

Il Podio volley Fasano-Dannunziana volley school Pescara: 3-0

(26-17; 25-21; 25-21)

Il Podio volley Fasano: Corallo, Cristoforo, Ferrara, Iacca, Tonina, Tarantino, Trabucco, Di Paola, Bellantuono, Tarantino, Albanese, Maggi, Bufano. All. Rampino.

Dannunziana volley school Pescara: Angeloni, Pardi, D’Arcangelo, Orlando, Di Norscia, Merlini, Castaldi, Pasquini, Ferrini, Terrenzio, Bernava, Paolucci, Coletta. All. Di Tommaso.