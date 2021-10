Il Podio Volley Fasano ospita il Dannunziana Volley School Pescara

Primo atto sportivo ufficiale per il Podio Volley Fasano che questa sera, sabato 16 ottobre, alle ore 19.00 presso il palestrone “Salvemini” di Fasano, ospiterà la squadra abruzzese del Dannunziana Volley School Pescara. Gara valevole per la prima giornata di andata del campionato serie B2 girone L.

Esordio dinanzi al pubblico di casa quindi, per Valeria Cristofaro e compagne contro l’ottima formazione del Dannunziana, meticolosamente studiata durante gli allenamenti settimanali tenuti da coach Adolfo Rampino.

«Siamo nella giusta condizione mentale per cominciare questa nuova avventura – assicura il coach – e dopo mesi di intensa preparazione possiamo approcciarci a questa gara con la giusta determinazione e concentrazione”. Dannunziana da prendere con le dovute attenzioni dato il valore del proprio roster sostenuto da due presenze importanti come il centrale Valentina D’Arcangelo e la schiacciatrice Elena Dodi. Due elementi di ottima esperienza che forniscono al roster pescarese quel quid di esperienza in più in grado di esprimere al meglio le proprie potenzialità. “Sono un ottimo roster – avverte Rampino – che ci metterà a dura prova. Le mie ragazze però hanno la consapevolezza di poter affrontare qualsiasi avversario con rispetto ma senza timore alcuno. Giocare dinanzi al proprio pubblico, che ci è tanto mancano nella scorsa stagione, potrebbe rappresentare lo stimolo giusto per superare indenni questo primo mach».

Roster completamente a disposizione per il coach biancoazzurro con il solo dubbio del centrale Francesca Bufano che negli ultimi allenamenti ha lamentato un problema alla mano sinistra.

Il mach sarà diretto dai signori Giuseppe Cinquepalmi e Fabrizio Peragine con inizio alle ore 19.00 presso il palestrone “Salvemini” di Fasano.