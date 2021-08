Si chiude il mercato estivo dell’ASD Il Podio Volley Fasano con Alessia Tonina e Chiara Trabucco

Il Podio Volley Fasano chiude questa prima sessione di mercato estivo mettendo a segno altri due importanti colpi di mercato. Si completa così il roster che nel prossimo mese di settembre sarà a disposizione di coach Adolfo Rampino per dare ufficialmente il via a questa nuova stagione di serie B2.

Sarà Alessia Tonina la nuova palleggiatrice del roster biancazzurro che presto si unirà alla compagnia fasanese. Un acquisto importante per la società fasanese proveniente direttamente dal campionato veneto di serie B2. Infatti nell’ultima stagione la Tonina ha indossato la maglietta del Padova sfiorando la promozione in serie B1. Nativa di Trento la giovane palleggiatrice vanta già ben 13 anni di carriera nel mondo della pallavolo femminile in particolare in serie B2.

“Sono contenta della scelta di abbracciare una realtà completamente nuova – afferma la palleggiatrice biancoazzurra – e sono certa che sarà un esperienza molto formativa sotto ogni profilo. È la prima volta che mi allontano così tanto dalla mia Trento ma sono felice di conoscere nuove realtà sportive e sociali come quella della Puglia. Un territorio che non conosco ma che certamente mi farà sentire molto a mio agio”.

Arriva da Pescara la nuova “banda” de Il Podio Volley Fasano. Chiara Trabucco, 19 anni è un curriculum di grande importanza. Cresciuta nelle giovanili dell’Ortona ha presto esordito in serie B2 con l’Orsogna. Qualche stagione in terra abruzzese per approdare nel campionato di serie A2 indossando la maglia del Cutrofiano. Nell’ultima stagione ha invece militato tra le fila del Melendugno con la quale ha ottenuto la promozione nel campionato di serie B1. “Mi hanno parlato benissimo della società del Il Podio è così quando mi hanno proposto questa nuova avventura ho subito accettato l’offerta. Conosco qualcuna delle nuove compagne col quale affronteremo la nuova stagione e sono certa che ci sono i giusti presupposti per fare bene anche a Fasano. Una società molto conosciuta e stimata nel mondo della pallavolo pugliese e questo mi carica ancor di più in vista di una stagione importante.”