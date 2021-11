Sulle strade della cronoscalata pronto a partire il 7° trofeo “Selva di Fasano”

Sono pronti organizzatori, addetti ai lavori, piloti ed appassionati: questo fine settimana, sabato 20 e domenica 21 novembre, si corre la settima edizione del Trofeo “Selva di Fasano” appuntamento di chiusura della stagione 2021 di slalom in Puglia e sfida molto attesa dagli specialisti che non vedono l’ora di tornare sulle strade della mitica cronoscalata Fasano-Selva. In un parterre competitivo, a vantaggio dello spettacolo agonistico che si preannuncia interessante e dai pronostici più svariati, proveranno a dire la loro i padroni di casa e conoscitori del percorso come Giacomo Liuzzi, a bordo di una Radical SR4 1400 motorizzata Suzuki, Francesco Savoia, su Kart Cross Vst 600, e, sulle rombanti bicilindriche, drivers veterani come Oronzo Montanaro e Onofrio Zizza, entrambi su Fiat 500 700.

È stata superata quota 70 iscritti per l’ultima gara dell’anno, organizzata dalla Fasano Corse e diretta dal lucano Carmine Capezzera, che si svolgerà, nel pieno rispetto dei protocolli nazionali di prevenzione Covid – 19, sulla seconda parte della cronoscalata Silvana, con partenza fissata in prossimità del Canale di Pirro verso la Selva di Fasano lungo un tracciato di 2520 metri, con 13 chicane di rallentamento, e traguardo posizionato in viale Toledo. Nella giornata di domenica 21 novembre le strade P1 e P2 di Brindisi verranno chiuse al traffico a partire dalle ore 7.30 fino al termine della corsa, previsto alle ore 16.30. La competizione scatterà alle ore 9, con la ricognizione ufficiale del percorso, la partenza della manche 1 è fissata alle ore 11 e a seguire, si disputeranno gara 2 e gara 3. La direzione gara sarà ubicata presso la Casina Municipale dove si svolgeranno anche le premiazioni, previste alle ore 17.30.

Tutte le informazioni sulla competizione sono disponibili sulla pagina web ufficiale della scuderia organizzatrice www.fasanocorse.com e sula pagina Facebook “Slalom Trofeo Selva di Fasano”.