Oggi in diretta dal Teatro Sociale di Fasano "Lo Schiaccianoci e il sogno di Clara"

Oggi mercoledì 23 dicembre torna il teatro in città in una nuova veste. In diretta dal Teatro Sociale di Fasano andrà in onda sul canale 17 del Digitale terrestre la meravigliosa favola dello "Schiaccianoci e il sogno di Clara".

Uno spettacolo brioso firmato da Roberta Ferrara per Equilibrio dinamico.

«Sono molto fiera ed anche emozionata - afferma l'assessore alla cultura Cinzia Caroli - di aver riaperto le porte del nostro teatro e di aver consentito ad una delle compagnie locali più apprezzate dal pubblico di potersi esibire in uno spettacolo meraviglioso e direi perfetto per il Natale. Ho potuto interagire con ballerini bravissimi, con la vulcanica Roberta Ferrara che ringrazio, con attori eccezionali che hanno il teatro nel cuore e che hanno fatto del teatro la loro vita. L'amministrazione comunale ha deciso di investire in questa nuova modalità di fare teatro, anche per cercare di sostenere il comparto che ha subito un contraccolpo enorme dall'attuale situazione. Sono sicura che torneremo a frequentare i nostri bellissimi teatri, a stupirci, a meravigliarci a commuoverci di fronte ad uno spettacolo, nel frattempo sosteniamo il teatro e impariamo a fruirlo anche a distanza. Ringrazio sin da ora il pubblico che non farà mancare il suo supporto e che sarà sintonizzato in diretta o in replica sul canale indicato».

La diretta è prevista per oggi alle 18.00 sul canale 17 del digitale terrestre, ed in replica domenica 27 dicembre alle ore 21.00.