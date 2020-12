La XXIII edizione del Premio Internazionale di Canto Lirico – Borsa di Studio “Valerio Gentile” si è tenuta in streaming l’8 e il 9 dicembre e ha premiato tre voci femminili:

1°) ex-aequo ad Angelica Disanto, nata nel 1995, polacca, diplomata presso il Conservatorio "E.R. Duni" di Matera, soprano; Claudia Urru, nata nel 1992, sarda, iscritta al Conservatorio “N.Piccinni” di Bari, soprano;

2°) non assegnato;

3°) Caterina Dellaere, nata nel 1997, pugliese, iscritta al Conservatorio "Nino Rota” di Monopoli, mezzosoprano.

Le vincitrici sono state scelte tra 13 iscritti e 9 partecipanti reali da una giuria prestigiosa presieduta da Sonia Ganassi e composta anche da Andrea De Amici (In Art managementI, Vito Clemente (direttore artistico del Traetta Opera Festival), Antonia Valente (direttrice artistica di Ritratti Festival), Piero Rotolo (direttore artistico dell’associazione Giovanni Padovano), Maurizio Pellegrini (direttore artistico di Ad libitum Festival) e Margherita Rotondi (direttrice artistica dell’Atelier delle Arti di Palazzo Pesce). La giuria ha designato i vincitori con la modalità eccezionale – scelta solo per l’anno in corso, l’unica compatibile con le attuali restrizioni di mobilità nazionale e internazionale – di video performances di presentazione, preregistrate, ma per uso esclusivo destinato al concorso, come da regolamento. Questo ha permesso di non affidare le valutazioni ad uno streaming in diretta ma a video in alta definizione che i giurati hanno potuto valutare collegialmente attraverso una videoconferenza.

"A conclusione della XXIII edizione del Premio di Canto Lirico dedicato a Valerio – hanno dichiarato Nicola e Antonietta Gentile, siamo pienamente soddisfatti che sia stato portato a termine, grazie alla meravigliosa collaborazione di tanti amici, vecchi e nuovi, che si sono prodigati affinché, nelle tante difficoltà di un momento socialmente difficile, i Premi fossero assegnati anche quest'anno. Di certo, speriamo che il futuro ci riservi momenti migliori in modo che il concorso possa continuare dal vivo, come in passato, a scoprire e sostenere tanti giovani e giovanissimi talenti del Canto Lirico internazionale."

Anche per la presidente della giuria Sonia Ganassi, mezzosoprano celebre in tutto il mondo, i risultati sono soddisfacenti: "È un concorso che reputo molto interessante per la modalità che si propone: non un mero premio in denaro ma un supporto all'approfondimento dello studio, o a progetti specifici di natura professionale. Talmente interessante che lo consiglierò vivamente e mi auguro che prosegua negli anni a venire. Un sentito plauso alla Famiglia Gentile: è commovente il loro mecenatismo in memoria del figlio Valerio, tragicamente scomparso. Nobile, ammirevole. Ci aspettavamo più partecipazione, dato che nonostante la modalità fosse insolita per quest'anno, dal punto di vista logistico era senz' altro più agevole e meno dispendiosa di un viaggio, come normalmente sarebbe. Ma sono rimasta colpita positivamente (a parte un paio di eccezioni) dalla preparazione musicale: tutti abbastanza preparati, intonati, cosa da non dare per scontata anche nei concorsi.”

Il concorso “Valerio Gentile” ha assegnato, come di consueto, altri premi in ingaggi:

- Premio "Ritratti Festival" a Caterina Dellaere e Claudia Urru per un concerto nella stagione 2021

- Premio "Agimus Festival" a Caterina Dellaere e Claudia Urru per un concerto nella stagione 2021

- Premio "Traetta Opera Festival" ad Angelica Disanto per una produzione nella stagione 2021/2022

- Premio "Ad Libitum" ad Angelica Disanto per una produzione nella stagione 2021/2022

- Premio "L'Atelier delle Arti - Palazzo Pesce" a Claudia Urru per un concerto nella stagione 2022

In un anno segnato da difficoltà estreme, anche per il settore musicale, grazie alla volontà dei benefattori Nicola e Antonietta Gentile, un' edizione speciale del Premio intitolato al loro figlio scomparso, Valerio, ha permesso a tre promettenti giovani cantanti lirici di ricevere un generoso supporto agli studi e un sostegno augurale per quella che tutti si augurano sarà una prestigiosa carriera.

Le tre cantanti premiate si uniscono ad un già ricchissimo albo storico del Premio Valerio Gentile che ha portato fortuna a grandi solisti come Damiana Mizzi, Angela Nisi, Marianna Mappa, Nico Franchini, Gaia Petrone, Francesco Castoro, Roberta Mantegna, Marzia Marzo, per citarne alcuni.

Per sapere di più sul Centro Studi “Valerio Gentile”: www.valeriogentile.it