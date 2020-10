XII Festival Nazionale “Di scena a Fasano”: al via la campagna abbonamenti

Aria di Festival teatrale a Fasano. A partire da mercoledì 7 ottobre sarà aperta ufficialmente la campagna abbonamenti per il rinomato Festival Nazionale “Di scena a Fasano” organizzato dal Gruppo di Attività Teatrali Peppino Mancini e giunto quest’anno alla dodicesima edizione. Sei compagnie provenienti da diverse parti d’Italia si sfideranno sulle tegole di legno del teatro Sociale di Fasano nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e garantiranno, come sempre, momenti di cultura, spettacolo e intrattenimento.

«Anche quest’anno, come tutti gli anni, abbiamo dato priorità assoluta alla qualità del cartellone - ha dichiarato Mimmo Capozzi, ideatore e direttore artistico del Festival – nonostante l’emergenza sanitaria ancora in corso legata alla diffusione del Covid-19, abbiamo lavorato alacramente per garantire innanzitutto assoluta sicurezza ai nostri spettatori. Abbiamo voluto fortemente questa edizione perché le condizioni lo permettevano: diversi sono stati i sopralluoghi al Teatro Sociale fatti con l’ingegner Sante Schiavone (Specializzato nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 con riferimento ai luoghi di pubblico spettacolo) che ha dato il via libera, con posti rigorosamente distanziati e con un protocollo di gestione dei flussi di spettatori all’ingresso e all’uscita. Il Festival c’è anche quest’anno e siamo felici ci sia. Siamo sicuri che il pubblico fasanese non mancherà a questo appuntamento con la cultura, in sicurezza».

Numerose sono state le candidature giunte al comitato selezionatore del Festival e, dopo un’attenta analisi, soltanto sei sono state le prescelte alla fase finale: si parte domenica 25 ottobre alle ore 19:00 con lo spettacolo “Senza Hitler” portato in scena dalla Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (SP). Domenica 1° novembre, sempre alle 19:00, la compagnia tarantina “La Cricca” porterà in scena lo spettacolo “Libere clausure”. I successivi appuntamenti vedranno il Teatro Sociale illuminarsi esclusivamente di sabato alle 21:00 con “Signorina Julie” della Compagnia “Giardini dell’arte” di Firenze il 7 novembre, “Il medico per forza” del GAD Città di Trento il 14 novembre, “Mi chiamo Frankestin” della compagnia “PianoB Teatro” di Como il 28 novembre” e “Molto piacere” del Teatro Impiria di Verona nella serata conclusiva del 5 dicembre.

A partire da mercoledì 7 ottobre e fino a venerdì 23 ottobre sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti presso la sede del G.A.T “P. Mancini” a Palazzo Pezzolla in via Fogazzaro, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Per ulteriori informazioni: 3294609836