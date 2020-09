Riparte dal Chiostro dei Minori Osservanti la 10ª Stagione dell'Accademia dei Cameristi

Dopo lo stop forzato per il lockdown causato dalla pandemia di Covid-19, riprende la 10ª Stagione dell'Accademia dei Cameristi. Da martedì 8 settembre, nella splendida location del Chiostro dei Minori Osservanti, alle ore 20,30, ritornano gli appuntamenti serali con la musica da camera:

Il primo appuntamento vedrà la presenza di Christian Sebastianutto al violino, Ilario Fantone al violoncello e Emanuele Torquati al pianoforte con musiche di Liszt, Liszt-Saint-Saens e Chausson.

Si sontinuerà martedì 22 settembre con Edoardo Zosi violino, Francesco Dillon violoncello e Martina Consonni pianoforte con musiche di Casella e un omaggio importante a Beethoven.

Segue martedì 29 settembre il trio formato da Francesca Bonaita al violino, Francesco Marini al violoncello e Viviana Velardi al pianoforte con un programma dedicato a Castelnuovo-Tedesco, Bernstein e Clarke.

La rassegna si chiude martedì 6 ottobre con la presenza di Fabiola Tedesco al violino, Erica Piccotti al violoncello e Gioia Giusti al pianoforte e musiche di Ghedini, Borodin e Dvorak.

La stagione concertistica, patrocinata dalla Pubblica Amministrazione di Fasano, si svolgerà seguendo scrupolosamente i protocolli di igiene e distanziamento sociale imposti dalla recente normativa di sicurezza anti Covid-19.

«I concerti a cui l'Accademia dei Cameristi ci ha abituato sono concerti di grande pregio - ha commentato l’assessore Cinzia Caroli -, di elevata raffinatezza e di altissimo livello. Dopo il lockdown riprendono e abbiamo individuato, insieme alla prof.sa Alfino e la prof. Velardi che ringrazio, una location per me perfetta: il Chiostro dei Minori Osservanti che tanti artisti, musicisti amano e opzionano per le loro performance.Sono concerti da non perdere a prezzi davvero simbolici.»