Tre appuntamenti in piazza Ciaia con il “Cinema sotto le Stelle”

Con l'arrivo di settembre e a ridosso della stagione autunnale, cresce la voglia di dedicarsi alla visione di qualche bel film, magari in compagnia e senza chiudersi tra le quattro mura domestiche. Ed è per questo che l’amministrazione pubblica ha programmato un cartellone di 3 eventi di “Cinema sotto le Stelle” in piazza Ciaia, proiezioni completamente gratuite con posti a sedere che ovviamente rispetteranno tutte le prescrizioni di legge per il distanziamento sociale atte a limitare la diffusione del virus Covid-19.

«Come Amministrazione, abbiamo voluto proporre alla città una mini rassegna dì film da proiettare in piazza Ciaiacon la novità di avere un maxi schermo led, al fine di regalare una qualità altissima rispetto alle pellicole che sono state selezionate - affermava soddisfatto il sindaco Francesco Zaccaria - le proiezioni sonotutte gratuite e saranno organizzate nella suggestiva piazza Ciaia, siamo dunque contenti di poter offrire ai cittadini la possibilità di godere ancora di qualche serata all'aperto fruendo di pellicole recenti e molto apprezzate da critica e pubblico.»

«Il cinema oggi, come ieri, ha un valore proprio (come afferma il critico Roy Menarini): L'amore per il cinema è un valore positivo per la nostra vita e di questo sono convinta - afferma Cinzia Caroli assessore alla cultura - mi auguro che tanti cittadini ed in particolare tanti ragazzi, possano approfittare di queste offerte culturali, che rendono peraltro la nostra città più attrattiva consentendo, tra le altre cose, di destagionalizzare l'offerta culturale-turistica».

«Perché il Cinema in Piazza? – ha spiegato il gestore del Cinema Teatro Kennedy Paola Buongiorno -Perché è perfetto per chi il cinema non l’ha perso e ama la magia del grande schermo, che ti fa vivere le immagini con la forza emotiva del sogno. Perché restituisce il sapore del cinema come rito, la comunità che si unisce in piazza per provare insieme le stesse sensazioni. Perché questa volta debutta un nuovo schermo. Perché il programma avrà uno sguardo particolare alla produzione cinematografica italiana, per esaltare in questo particolare periodo di emergenza, tutto il settore connesso alla realizzazione e produzione di film. Perché se ogni anno è bello vedere la piazza gremita di gente, quest’anno sarà più bello del solito, con qualche mascherina in più e con qualche distanza in più. Perché in questi mesi l’emozione dei film sul grande schermo siamo stati costretti un po’ a scordarcela e allora si, in Piazza a Fasano va bene, il cuore della città è pronto ad accogliere tutti.

Buona visione…»

Questi gli appuntamenti con le proiezioni del “Cinema sotto le Stelle”:

- Martedì 8 settembre, Odio L’estate, l’ultimo film di Aldo Giovanni e Giacomo, diretto da Massimo Venier;

- Giovedì 10 settembre, Il primo Natale, scritto, diretto e interpretato da Ficarra e Picone;

- Martedì 15 settembre, Tuttapposto, una commedia all’italiana diretta da Gianni Costantino e interpretata da Roberto Lipari, Luca Zingaretti, Monica Guerritore;