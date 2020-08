Daniele Silvestri in concerto: tutte le info per l’evento di chiusura del cartellone “WOW! Fasano”

Il concerto “La Cosa Giusta Tour 2020” di Daniele Silvestri che si svolgerà domani sera, sabato 22 agosto alle ore 21:00 nell’incantevole cornice di piazza Ciaia a Fasano, grazie alla massima attenzione dell’Amministrazione Comunale al rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da Covid-19 e al fine di godere del concerto in assoluta sicurezza, si terrà rigorosamente con posti a sedere distanziati.

La distanza interpersonale sarà garantita anche all'ingresso, all'uscita e nella fruizione di tutti i servizi all'interno dell'area dell'evento. Sarà effettuato il controllo della temperatura corporea, l'area sarà dotata di diversi dispenser per igienizzare le mani e soprattutto sarà imposto l'utilizzo delle mascherine.

Il termine ultimo per l’acquisto dei biglietti online è fissato alle 19.00 di domani, poco prima dell’inizio del concerto. Poi saranno disponibili soltanto biglietti al botteghino.

La biglietteria è situata in Corso Garibaldi (unico ingresso all’area concerto).

L’apertura porte è prevista alle 19:00, l’inizio del live show di Daniele Silvestri, invece, è in programma alle 21:00.

Viabilità e parcheggi.

Per chi raggiunge Fasano dalla Statale 172 (provenienze dalla Valle d’Itria, Canale di Pirro, Selva e Laureto) consigliamo l’ingresso in città dallo svincolo Stadio - Via Nazionale dei Trulli e parcheggio in zona Giardinelli (Largo Palmina Martinelli);

Per chi arriva da Savelletri, dalla Statale 379 (provenienze da entrambe le direzioni: sia Bari che Lecce) e per chi proviene da Pezze di Greco, Speziale, Montalbano, Ostuni e oltre, attraverso la Statale 16, consigliamo l'ingresso in città da via Roma e parcheggio in zona ex-Mercato Ortofrutticolo/Cimitero.

Anche l'evento di domani, grazie al progetto Fasano-Plastic-Free e alla virtuosa collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini sarà un vero e proprio evento ecologico, ad impatto zero sul consumo di plastica inquinante.

Le attività nell’area concerto, Caffè Bella Napoli e Faso Cafè Pizzeria-Risto-Pub, somministreranno bevande e cibi in stoviglie biodegradabili o compostabili. Piazza Ciaia verrà, inoltre, attrezzata con diverse isole ecologiche in modo da poter garantire ai fruitori la possibilità di differenziare adeguatamente i rifiuti prodotti durante il concerto.