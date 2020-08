Secondo e terzo appuntamento con l'“Estate a Montalbano 2020”

Ha preso il via domenica scorsa 2 agosto a Montalbano il programma di manifestazioni estive dal titolo “Estate a Montalbano 2020”, messo a punto dalla Associazione teatrale amatoriale in vernacolo e non “Gli amici di Giuuaanneed”, presieduta da Mina Schiavone, con il patrocinio del Comune di Fasano e della C.I.A. – Agricoltori Italiani Due Mari (Brindisi-Taranto).

Obiettivo delle diverse iniziative: animare la frazione nel periodo estivo recuperando una serie di tradizioni della cultura tipica sia locale che regionale.

Questo il programma dei prossimi due eventi che si svolgeranno tutti in Piazza della Libertà a partire dalle ore 20.30 nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

Sabato 8 agosto sarà la volta del duo cistranese “Cicì e Cocò – Cabarettisti per Solidarietà”.

Domenica 9 agosto, invece, è in programma una serata di cabaret con il duo comico composto da Piero De Lucia e Kikka Frisini dal titolo “È tutto un manicomio”.