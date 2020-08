“Wow! Fasano”, ecco le indicazioni per i concerti di Niccolò Fabi e Vinicio Capossela

Tutto quello che c'è da sapere sui concerti del Locus a Egnazia: Niccolò Fabi in trio venerdì 7 e Vinicio Capossela in "Pandemonium" sabato 8 agosto.

I concerti sono entrambi sold-out! I biglietti sono esauriti e non sarà possibile acquistarli sul posto.

L’apertura dei cancelli è fissata per le 19:00, l’inizio del live alle 20:30. Il botteghino per il ritiro degli omaggi apre dalle 18:30.

Chi arriva con biglietti Ticketone cartacei (non nominali) dovrà lasciare nome cognome e numero di telefono all'ingresso. Per velocizzare l’ingresso invitiamo a consegnarci un foglio con questi dati.

Safe in Locus! Usare la mascherina, mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, igienizzarsi ogni tanto le mani con gli appositi dispenser. La mascherina potrà essere tolta una volta raggiunto il proprio posto. Non sarà consentito l’accesso con temperatura corporea superiore a 37,5° C.

Indicazioni Stradali:

Per chi arriva da NORD sulla SS16: uscire a Capitolo e seguire indicazioni per Museo Archeologico e per Locus festival; sulla litoranea SP90, poco dopo Acquapark, occorre mostrare il biglietto ai vigili per superare la chiusura al traffico; parcheggiare ad Archeolido (costo € 3 per auto), e procedere a piedi per l’ingresso del Parco Archeologico (circa 350 m).

Per chi arriva da SUD: uscire a Savelletri, e procedere sulla SP4 verso Savelletri; sulla SP90, subito dopo Savelletri, mostrare il biglietto per superare la chiusura al traffico; si può parcheggiare gratuitamente a Lido Ottagono (e percorrere 850 m a piedi) oppure a Egnazia Mare Agribeach al costo di 3 € (400 m a piedi), seguendo le indicazioni Locus festival e Museo Archeologico.