La musica riparte! Mai titolo di una rassegna fu più indovinato. Infatti, con il concerto del Canzoniere Grecanico Salentino che si è svolto ieri, domenica 2 agosto, si è conclusa la prima settimana di eventi targati WOW! Fasano e Fasanomusica che hanno ridato slancio all’estate fasanese, trasformando la splendida piazza Ciaia nel cuore della musica pugliese.

La buona musica che la stagione estiva di Fasanomusica ha messo in campo, ha abbracciato con questi primi appuntamenti, un bacino di utenza molto ampio, accompagnando il numeroso pubblico di piazza Ciaia, che ha rispettato tutte le normative di distanziamento sociale grazie ad un’organizzazione impeccabile, in un viaggio in giro per il mondo musicale, dalle italianissime melodie battistiane di Gianmarco Carroccia alle sonorità argentine del violino di Alessandro Quarta, dal grande Jazzamericano cantato dalla splendida voce Anita Vitale, accompagnata dallo swing di Antonio Di Lorenzo, Davide Saccomanno, Vince Abbracciante, Vito Di Modugno e Fabrizio Scarafile, per ritornare in Puglia con i giovani talenti fasanesi e soprattutto con i suoni tarantolati del Canzoniere Grecanico Salentino.

«Al termine di questa prima parte di concerti svolti in piazza Ciaia a Fasano, appare interessante fare delle riflessioni – ha commentato l’assessore Cinzia Caroli -. Alle cinque serate il pubblico ha risposto benissimo, un grande successo con una media di 500 persone a serata. Sono stati eventi di altissima qualità sia artistica che organizzativo/logistica.

È stata una scommessa vincente che ha contribuito a promuovere cultura e turismo. È stato inoltre molto emozionante percepire gli artisti, i musicisti estremamente contenti di esibirsi. Per tutti loro il palco di piazza Ciaia ha rappresentato il ritorno ad esibirsi dopo il lockdown. Carroccia, Quarta, i jazzisti e ieri i musicisti del Canzoniere Grecanico Salentino sottolineavano tutti questo aspetto: “prima esibizione in pubblico dopo il blocco”. E noi siamo molto fieri di tutto questo e di quello che si è riusciti ad offrire alla città anche in termini di visibilità e richiamo.

Ora si continua con i concerti in piazza mercato vecchio e quindi con i meravigliosi artisti che si esibiranno al Minareto.In questa settimana abbiamo ovviamente in calendario due degli eventi più grossi ovvero Niccolò Fabi e Vinicio Capossela (già sold out da giorni) nella splendida cornice del Parco Archeologico di Egnazia e lì sarà magia, pura poesia!».

Il cartellone di WOW! Fasano riparte con una lunga settimana di appuntamenti:

Martedì 4 agosto - piazza Mercato Vecchio, Fasano ore 21.00 - Trio Mariozzi: Vincenzo Mariozzi (clarinetto), Gerardo Chimini (pianoforte) e Francesco Mariozzi (violoncello);

Giovedì 6 agosto - piazza Mercato Vecchio, Fasano ore 21.00 - Daniela Mastrandrea: Piano Solo;

Venerdì 7 agosto - Chiostro Dei Minori Osservanti, Fasano - ore 18.00 inaugurazione della mostra “BLACK PEOPLE IN A WHITE WORLD”;

Venerdì 7 agosto – Parco Archeologico Di Egnazia, Savelletri - ore 20.30 - Niccolò Fabi in trio;

Venerdì 7 agosto - piazza Mercato Vecchio, Fasano ore 21.00 - Duo Francesco Manara (primo violino della scala di milano) e Pietro Laera (pianoforte);

Venerdì 7 agosto - Villa Damaso Bianchi “il Minareto”, Selva di Fasano - ore 20.30 PLANETTE SAUVAGE;

Sabato 8 agosto – Parco Archeologico Di Egnazia, Savelletri - ore 20.30 - Vinicio Capossela – Pandemonium: narrazioni, piano voce e strumenti pandemoniali;

Sabato 8 agosto - piazza della Libertà, Montalbano - ore 21.00 - Cicì e Cocò - cabarettisti per solidarietà;

domenica 9 - Villa Damaso Bianchi “il Minareto”, Selva di Fasano - ore 20.30 NEW BLACK, 5 nuove onde sonore africane: electro châbi (egitto), tishoumaren o desert blues (mali, niger, algeria), kuduro (angola), funanà (capoverde), shangaan electro (sud africa), con Luca D’ambrosio, Luigi Onori e Mauro Zanda;

Domenica 9 agosto - Cala Masciola, Savelletri - ore 5.00 UNUSUAL BREAKFAST by lavazza - jima fei + yaffra [live];

Domenica 9 agosto - piazza della Libertà, Montalbano - ore 21.00 - È tutto un manicomio - cabaret con Piero De Lucia e Kikka Frisini