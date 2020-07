La stagione invernale di Fasanomusica si era interrotta bruscamente per l’emergenza Covid -19, proprio quando era ormai imminente il concerto di Alessandro Quarta, e dopo alcuni mesi di silenzio musicale, con la rassegna “La musica riparte”, il violinista leccese ha ricominciato il suo tour proprio da Fasano, con il concerto “Alessandro Quarta plays Astor Piazzolla”.

In una piazza Ciaia organizzata per accogliere in tutta sicurezza e nel rispetto del distanziamento sociale i circa 600 spettatori presenti, il maestro polistrumentista salentino, accompagnato da Giuseppe Magagnino al pianoforte, Franco Chirivì alla chitarra, Cristian Martina alla batteria e Michele Colaci al contrabbasso, hanno reinterpretato i classici del tango scritto da Astor Piazzola, guidando gli spettatori in un tour di emozioni tipiche delle melodieargentine, dall’amore alla passione, alla malinconia…

«Ieri sera abbiamo visto una piazza Ciaia – ha dichiarato l’assessore al Turismo e Cultura Cinzia Caroli - letteralmente ipnotizzata da Alessandro Quarta e il suo violino! Un grandissimo musicista che abbiamo visto anche emozionarsi parecchio al primo suo concerti dopo il lockdown.

Sullo sfondo la facciata di palazzo città: meravigliosa e valorizzata da un bellissimo gioco di luci! La bellezza intorno a noi. Siamo felicissimi di essere riusciti a raggiugere questi risultati e all'indomani del concerto siamo estremamente orgogliosi e contenti nel ricevere i feedback e i commenti del pubblico estremamente soddisfatto e soprattutto consapevole del livello altissimo raggiunto, sia da un punto di vista artistico che da un punto di vista squisitamente organizzativo.»

«La musica di Alessandro Quarta ha davvero incantato Piazza Ciaia. – Ha commentato il consigliere comunale Pier Francesco Palmariggi, delegato alla promozione internazionale del territorio - Il violinista salentino, ormai conosciuto in tutto il mondo, ha presentato il suo ultimo album “Alessandro Quarta plays Astor Piazzolla”, omaggiando il genio del tango moderno. Un grande onore averlo potuto ascoltare nella nostra città, in una serata così bella».

Un grande successo targato WOW! Fasano e Fasanomusica, che ci danno l’appuntamento per il prossimo evento in piazza Ciaia, venerdì 31 luglio con il concerto intitolato “Il Grande Jazz” con Antonio Di Lorenzo (Batteria e percussioni), Vito Di Modugno (Basso elettrico), Davide Saccomanno (Pianoforte), Vince Abbracciante (Fisarmonica, tastiera vintage) e Giuseppe Milici (Armonica), che vedrà come special guest la splendida voce siciliana di Anita Vitale.