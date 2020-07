L’estate fasanese 2020 riparte con il primo concerto in piazza Ciaia targato WOW! Fasano: Emozioni di Gianmarco Carroccia.

Il primo appuntamento della rassegna “La Musica Riparte” ha visto il ritorno dell’artista di Fondi interpretare alcune tra le più belle canzoni di Lucio Battisti e Mogol, oltre ad un paio di brani di Gianni Bella.

Il numeroso pubblico, (oltre 600 tra abbonati Fasanomusica e paganti per il singolo evento) tra cui moltiaccorsi da paesi limitrofi, ha potuto godere e cantare le melodie più famose di Battisti, come Emozioni, Non è Francesca, Dieci ragazze, Io vivrò, Pensieri e parole, I giardini di marzo, E penso a te e Il mio canto libero, il tutto in assoluta sicurezza grazie alla perfetta macchina organizzativa che ha permesso la totale osservanza delle misure di distanziamento sociale imposte dalle normative anti Covid-19.

«Nelle ultime 3 estati – ha dichiarato il sindaco Francesco Zaccaria – Fasano ha organizzato eventi di altissimo livello e, quest’estate, nonostante le problematiche che tutti conosciamo, non volevamo rinunciare a offrire alla nostra città eventi culturali che richiamassero la qualità degli ultimi anni, De Gregori, Veloso, Mannoia, e altre altri 20 eventi di carattere internazionale al Minareto. In collaborazione con Fasanomusica quest’anno proponiamo un’inedita rassegna estiva, utilizzando Piazza Ciaia e Piazza Mercato Vecchio, in continuità con il cartellone interrotto in inverno per l’emergenza sanitaria. Inoltre, il cartellone si arricchirà di tre grandi eventi, Niccolò Fabi e Vinicio Capossela al Parco Archeologico di Egnazia il 7 e 8 agosto, Daniele Silvestri in piazza Ciaia il 22 agosto, e della rassegna al Minareto in collaborazione con Bari in Jazz. Lo abbiam fatto in sicurezza, rispettando le misure del distanziamento sociale, consapevoli che questo sodalizio possa crescere nel tempo, diventando un appuntamento imperdibile dell’estate fasanese. È di fondamentale importanza per l’Amministrazione comunale ripartire con la grande musica e la cultura, per rilanciare anche il turismo e il relativo indotto. Senza dimenticare che tutti gli eventi in piazza Ciaia, come già lo scorso anno, sono “Plastic Free”»

Questa sera, sempre in piazza Ciaia, un altro grande evento culturale targato WOW! Fasano e Fasanomusica, con il concerto del maestro Alessandro Quarta e dell’estro del suo violino, che reinterpreterà le classiche melodie argentine del tango di Astor Piazzolla.