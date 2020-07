“WOW Fasano!” e Fasanomusica, grossi incentivi per i giovani

Nell'ambito dei concerti organizzati da Fasanomusica in sinergia con l'Amministrazione comunale, nel cartellone di “WOW Fasano!”, si comunica che per tutti gli studenti fino a 18 anni, per gli studenti universitari e per i ragazzi iscritti alle Accademie musicali il prezzo del biglietto viene ridotto del 75%, e quindi anziché 20 euro, per i più giovani viene a costare solo 5 euro!

«Siamo molto lieti di offrire questa bella opportunità ai nostri studenti - afferma l'assessore Cinzia Caroli - con qualche sforzo siamo riusciti a portare il prezzo del biglietto a soli 5 euro per loro, perché pensiamo che i ragazzi debbano essere i primi a trarre vantaggio da queste iniziative culturali. La musica, la cultura deve essere ancora più accessibile per i ragazzi e quindi grazie alla proficua sinergia con Fasanomusica e con Emma Castellaneta in particolare, la cui sensibilità e attenzione per le giovani generazioni è decisamente nota, siamo in grado di lanciare questa interessante iniziativa promozionale. Mi auguro che tanti ragazzi possano in questo modo avere l'opportunità di godere di concerti di grande pregio in due suggestive e raffinate cornici come quella di pazza Ciaia e di piazza Mercato Vecchio».

«Confidiamo in una massiccia partecipazione dei giovani ai concerti riducendo sensibilmente il costo dei biglietti - dichiara la vicepresidente di Fasanomusica Emma Castellaneta -, personalmente considero questa iniziativa un investimento nel futuro!»

Info e prenotazioni +39 379 1131848 - fasanomusica@libero.it