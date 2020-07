Oggi la presentazione del cartellone di eventi estivi “WOW! Fasano”

Il M5S Fasano organizza la cena sociale e di autofinanziamento in vista delle elezioni regionali

Gli Attivisti del MoVimento 5 Stelle di Fasano organizzano per lunedì 20 luglio ore 20:30 una cena sociale e di autofinanziamento presso il ristorante l'Agrumeto in Pozzo Faceto di Fasano in vista delle prossime elezioni regionali che vedono candidata la fasanese Emanuela Della Campa