Stagione di prosa: arrivano “I Soliti Ignoti”

Nell'ambito degli appuntamenti a teatro per la rassegna di prosa curata dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, oggi martedì 3 marzo andrà in scena "I soliti ignoti" diretto da Vinicio Marchioni, con Giuseppe Zeno, tratto dal mitico film di Monicelli del 1958, diventato un classico imperdibile per la cinematografia italiana e non solo.

Le maldestre gesta di un gruppo di ladri improvvisati ci fanno rimbalzare nell'Italia povera e tuttavia vitale del secondo dopoguerra. Uno spettacolo che diverte ed emoziona. Uno spettacolo che ci parla del presente immergendosi nel passato. Un passato nei confronti del quale forse oggi proviamo nostalgia e tenerezza.

«Ho avuto la possibilità di apprezzare questa piece - afferma l'assessore alla cultura Cinzia Caroli - che brilla soprattutto per la bravura degli attori, la loro mimica, la prossemica sul palco. Ho pensato che proporre una rivisitazione di un classico di questo tipo nell'ambito del nostro cartellone di prosa, poteva essere interessante, al fine di renderlo quanto più variegato possibile anche per incontrare i "desiderata " del nostro pubblico. Un cartellone che, pur nella diversificazione delle proposte, cerca di offrire sempre spunti interessanti per riflettere su vissuti, emozioni e soprattutto sulle fragilità degli esseri umani. Inoltre ancora una volta emerge un'interessante proposta dei personaggi femminili, in questo caso di Carmela e di Nicoletta, che raccontano storie di donne apparentemente lontane da noi anni-luce. L'immagine finale è quella di una donna salvifica. Le due donne vengono descritte come "donne- angelo" a proteggere i Soliti Ignoti».

L'appuntamento è dunque martedì 3 marzo al teatro Kennedy con I soliti ignoti diretto ed interpretato da Vinicio Marchioni e Giuseppe Zeno.